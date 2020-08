Darum solltest du dein Smartphone nie auf den Tisch legen

Heutzutage ohne Handy? Kaum vorstellbar. Unser Smartphone ist unser täglicher Begleiter. Wir nehmen es überall mit hin. Wir wollen ja schließlich immer auf dem aktuellsten Stand bleiben. Doch auf den Tisch, wenn wir essen, sollte es nicht liegen.

Die Technische Universität Wien hat herausgefunden, dass wir am Tag circa 84 Mal auf unser Smartphone schauen. Ungefähr alle 13 Minuten schauen wir auf unseren Bildschirm, um unsere Nachrichten zu checken. Unser Handy ist so gut wie gar nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Es gibt aber bestimmte Situationen, wo man es einfach in der Hosentasche lassen sollte. Beispielsweise am Esstisch.

Darum sollte dein Smartphone nie auf dem Esstisch liegen

Wenn du das nächste Mal mit deinen Freunden oder Eltern isst, dann lässt du besser dein Handy in der Hosentasche. Warum? Dafür gibt es gleich zwei Gründe. Zum einen ist es super unhöflich, wenn dauernd dein Bildschirm angeht, weil du eine Nachricht bekommst. Schließlich schaust du dann auch, wer dir geschrieben hat. So störst du eventuell das Gespräch am Tisch oder schenkst den Menschen, die mit dir in Ruhe essen wollen, zu wenig Aufmerksamkeit. Schließlich wollen sie sich vielleicht auch mal mit dir etwas unterhalten. Stell dir vor, dein Smartphone wäre dann noch auf Vibration oder sogar nicht einmal lautlos. Dauernd gibt es Töne von sich. Das wäre echt nicht cool. Zum anderen ist es unhygienisch, das Handy auf dem Tisch liegen zu lassen. Oft waschen wir nur unser Handy, aber reinigen nie wirklich unser Smartphone. Es gibt sogar mehrere Studien, die besagen, dass sich auf der Oberfläche unseres Smartphones mehre Keime als an einer Klobrille befinden. Reinige es deshalb lieber aller paar Tage und lasse es nicht auf Oberflächen liegen, die mit Essen in Berührung kommen könnten.

So kannst du es besser machen

Lass dein Smartphone eingesteckt oder nehme es gar nicht erst mit ins Esszimmer, falls du zu Hause ist. Wenn du aber gerade in der Stadt mit Freunden bist, dann stelle es stumm und lasse es in der Hosentasche, in der Handtasche oder im Rucksack. Das kann euch dann nicht beim gemeinsamen Essen stören. Schließlich kannst du ja auch direkt nach dem Treffen mit deinen Freunden deine neusten Nachrichten checken. Falls es etwas Dringendes gibt, kannst du auch einfach mal zwischen drin auf dein Handy schauen. Doch was noch wichtiger ist: Reinige dein Smartphone regelmäßig. Wie du das genau anstellst, verraten wir dir in diesem Artikel. So reinigst du dein Smartphone richtig!