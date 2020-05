Darauf achten Jungs im Bett wirklich!

Worauf achten Jungs eigentlich wirklich beim Sex? Ist es die richtige Stellung, vielleicht eine unschöne Falte am Körper oder doch lieber auf Po und Brüste? Alles falsch. Forscher kamen nämlich zu einem völlig anderen Ergebnis.

Sex ist die schönste Nebensache, die es gibt. Da will man natürlich alles richtig machen. Aber worauf wird er am meisten achten und auf was kommt es eigentlich an? Bei einer Studie kamen Forscher auf eine krasse Erkenntnis. Der Körper ist nämlich eher unwichtig. Eine ganz andere Sache steht im Vordergrund.

Das ist Jungs im Bett am wichtigsten

Bei einer Studie fanden deutsche Forscher heraus, dass über 70 Prozent der Jungs nur auf das Gesicht der Partnerin schauen. Dabei schauen sie besonders auf Augen und Mund. Aber warum eigentlich? Ganz einfach. Jungs wollen sich vergewissern, dass es einem auch gefällt, was sie da machen. Durch die Gesichtszüge zeichnet sich das Lustempfinden besonders ab – oder auch das Gegenteil. Der Körper scheint also gar nicht so wichtig zu sein, wie man oft denkt. Aber ist das wirklich bei allen Jungs so? Bei einer weiteren Untersuchung legten sie den Jungs ein Sex-Foto einer Frau vor. Dabei haben die Forscher der Studie nicht verraten, worum es eigentlich geht. Sie wollten herausfinden, wohin Männer zuerst schauen. Das Ergebnis ist verblüffend. Egal ob Single oder vergeben. Der Mehrheit schaute auf den ersten Blick immer ins Gesicht. Gibt es dennoch einen Unterschied zwischen Singles und Pärchen? Ja, den gibt es!

Unterschied zwischen Pärchen und One-Night-Stands

Einen gravierenden Unterschied gibt es zwischen Pärchen und One-Night-Stands. Bei ONS achten Jungs viel mehr auf den Körper. Das liegt daran, dass beim ersten Mal Sex der Körper der Partnerin noch unbekannt ist und man natürlich alles erforschen möchte. Neu ist eben aufregend. Bei Pärchen ist das natürlich etwas anderes. Man kennt den Körper des anderen und achtet deshalb mehr auf das Empfinden. Die Entdeckerphase ist da schon vorbei.