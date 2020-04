Coronavirus: Whatsapp mit krasser Einschränkung!

Whatsapp ist einer der beliebtesten Basics auf unserem Handy. Doch jetzt könnte sich alles ändern, denn ab sofort werden die Daten eingeschränkt – auch in Deutschland?

Der Messenger ist von unseren Handys nicht mehr wegzudenken. Täglich benutzen wir ihn. Durch die Ausgangsbeschränkungen zurzeit sogar noch viel mehr als sonst. Immer mehr Videos und Bilder werden von uns versendet und geteilt. Die meisten von uns machen immer mehr Statusmeldungen zur aktuellen Lage und der Datenverbrauch steigt drastisch. Whatsapp reagiert nun darauf – mit Folgen für jeden? Was genau wird jetzt passieren?

Messenger mit drastischen Maßnahmen!

Um Abstürze und Überlastungen des Systems zu vermeiden, wird ab sofort der Datenverkehr eingeschränkt. Vorerst sollen Statusmeldungen nur noch maximal 15 Sekunden dauern. Also halb so lang, wie ursprünglich. Laut WABetaInfo betrifft das aber erst einmal nur Indien. Es wird aber vermutet, dass diese Maßnahme schon bald die ganze Welt betreffen könnte. Denn Indien ist immer das erste Land, was die neusten Updates bekommt.

Auch diese Einschränkungen könnten bald zu uns kommen!

Nicht nur die Statusmeldungen könnten betroffen sein. Es könnte auch passieren, dass allgemein Videos und Bilder mit einer bestimmten Größe gekürzt oder von der Qualität her verschlechtert werden. Zum Beispiel, wenn die Krise länger andauern sollte oder die Netze drastisch überlastet sind. Noch ist davon aber abzusehen.