Calantha Wollny: So krass hat sie sich verändert!

Calantha Wollny hat sich ziemlich krass verändert. Letztes Jahr sorgte sie immer wieder für Kopfschmerzen bei Mama Silvia Wollny. Nun scheint sie nicht mehr das Sorgenkind zu sein. Das Nesthäkchen hat scheinbar die Kurve bekommen.

Letztes Jahr sorgte die 19-Jährige für großes Aufsehen in der Familie. Erst leistete sie sich eine Verfolgungsjagd mit der Polizei und dann auch noch eine vermeintliche Pfefferspray-Attacke. Neben dem Jugendarrest wurde ihr damals auch ein Sozialtraining aufgebrummt. Zwei Wochen musste sie deshalb in den Jugendknast. Kurze Zeit später dann die erfreulichen Nachrichten: Sie bekommt ein Baby. Inzwischen ist Töchterchen Cataleya ein Jahr alt. Doch wie hat sich die 19-Jährige eigentlich verändert und was sagt Mama Silvia Wollny dazu?

Radikale Veränderungen

Vor rund zwei Jahren kannte man sie noch ganz anders. Schwarze Haare, blasse Haut und nur ein müdes Lächeln. Sie versuchte, immer auszubrechen und gehorchte nur selten, wenn Mutti Silvia etwas sagte. Die Geburt ihrer Tochter scheint doch einiges verändert zu haben. Auf Instagram zeigt sie sich seitdem nämlich ganz anders: Eine lächelnde und vor allem glückliche Frau. Sie ist einfach erwachsen geworden – die wilden Zeiten scheinen spätestens seit der Geburt ihrer Tochter endgültig vorbei zu sein.

Das sagt Mama Silvia Wollny

Silvia Wollny ist einfach nur glücklich und stolz. „Calantha macht sich sehr gut – vor allem auch in ihrer neuen Rolle als Mutter. Ich bin sehr stolz auf sie. Ich wünsche mir für all meine Kinder das Gleiche. Sie sollen ihren Weg finden, glücklich sein und gesund bleiben", verriet sie in einem Interview mit TV Movie Online. Und auch ihre Community freut sich, dass es ihr wieder deutlich besser geht und ihr Leben im Griff hat.