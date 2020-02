Calantha Wollny: So geht es ihr nach der Trennung wirklich!

Erst im September letzten Jahres erzählte der Wollny-Teenie Calantha von ihrer Beziehung mit Gino. Sie dachte, sie hätte DEN Mann für’s Leben gefunden. Nun ist alles vorbei. Die 19-Jährige wendet sich an ihre Follower – mit überraschend offenen Worten.

So hat man Calantha Wollny bisher nur selten erlebt. Doch nun spricht sie komplett offen mit ihren Followern auf Instagram über die Trennung und die Zeit mit Ex-Freund Gino. Die Arme scheint es sehr hart getroffen zu haben.

Calantha Wollny hat schwer mit Trennung zu kämpfen

Vor knapp zwei Wochen der Schock: Die 19-Jährige ist nicht mehr mit Gino zusammen. Der junge Fernsehstar veröffentlichte ein Statement: „Du hast so viel gesagt, ohne es zu meinen, so vieles getan, ohne nachzudenken und dabei so viel zerstört, ohne es zu merken.“ Doch scheinbar ist sie noch immer schwer verletzt und trauert der Trennung nach. Die 19-Jährige startete mal wieder eine Fragerunde bei Instagram. Ein Fan wollte wissen, ob sie aktuell verliebt sei. Die trockene Antwort von Calantha: „Wer weiß das schon.“

Belastet die 19-Jährige vielleicht sogar noch mehr?

Zurzeit scheint sie wirklich nicht die beste Zeit zu haben. Auch andere Antworten auf die Fragen ihrer Community antwortete sie weiterhin ziemlich gedrückt. Sie wurde zum Beispiel gefragt, wie ihr Tag war. Traurig antwortete sie: „Wenn ich ehrlich bin: beschissen“. Oh weh! Was ist denn da los? Hängt sie vielleicht noch sehr an Gino und hat immer noch mit der Trennung zu kämpfen? Als ihre Community sie weiter mit Fragen löcherte, stellte sie klar: „Weil es Menschen in meinem Leben gibt, die niemals das Konzept von Loyalität verstehen und mich somit verloren haben (…).“ Das klingt überhaupt nicht gut. Hoffentlich ist es nur eine kurze Phase. Wir hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht.