Calantha Wollny: Bricht sie mit ihrer Familie?

Die Wollnys sind eine echte Großfamilie – und klar: Da fliegen natürlich auch mal die Fetzen! Doch jetzt platzt Calantha Wollny endgültig der Kragen. Will sie jetzt sogar ausziehen?

Schon vor einer Woche machte sie Andeutungen in einem Instagram-Post. Dabei hielt sich die 19-Jährige den Mund zu. Auf dem Handrücken stand: „Betrayal, Disappointment, Sadness, Frustration, Deceived, Lies“, was so viel bedeutet wie: Verrat, Enttäuschung, Traurigkeit, Frustration, Betrug, Lügen. Dabei hat sie nicht verraten, wen sie damit eigentlich meint. Unter dem Post steht nur eine Reihe von Punkten und ein trauriger Emoji. Doch irgendwas scheint die 19-Jährige schwer zu belasten. Mit einem weiteren Beitrag auf der Social Media Plattform zeigt sie, gegen wen diese Attacke gerichtet war.

So feuert sie gegen ihre eigene Familie

Krass! Was ist nur bei den Wollnys los? Mit einem weiteren Post auf Instagram sorgt sie schon wieder für Aufsehen in der Community. Diesmal hat sie aber verraten, an wen ihre Worte gerichtet sind. Und zwar ihre eigene Familie! Zu dem Bild schrieb sie dazu: „Ihr seid 2 loyale und ehrliche Menschen, das kann ich zwar über meine eigene Familie nicht sagen aber das ist leider nur mal so. Ich danke euch 2 für alles liebe euch“, so die 19-Jährige. Dabei markierte sie zwei Freundinnen. Wird sich Calantha Wollny nun von der Familie trennen und sich zurückziehen?

Calantha Wollny wendet sich an Fans

Was genau der Auslöser für den Beef ist, wollte die junge Mama nicht verraten. Ein Fan fragte sie, warum sie immer alles nach außen tragen müsse. Darauf hat die 19-Jährige eine blitzschnelle Antwort parat: „Weil nicht alles so scheint, wie ihr es immer seht“, feuerte sie zurück. Über Auszugspläne aus dem gemeinsamen Haus macht der junge TV-Star auch keine Geheimnisse. Sie will endlich raus aus dem Familien-Alltag.“Aber das passt ja so manchen nicht“, sagte Calantha Wollny dazu.