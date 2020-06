Für die K-Pop-Band sind die Fans, die sogenannte ARMY, am wichtigsten. Sie wollen ihnen nahe sein. Deshalb arbeiten sie mit Firmen, wie LG oder Puma zusammen, um der Community immer wieder neue Produkte zu präsentieren. Jetzt gibt es die nächste große Überraschung!

Die südkoreanische Band BTS gerät von einem Hype in den nächsten und hat eine riesige Fanbase – weltweit. Um ihnen auch etwas zurückgeben zu können, überlegen die sieben Südkoreaner, was sie machen könnten – und kamen dabei auf eine richtig geniale Idee!

BTS setzt sich für nachhaltige Produkte ein

Schon letztes Jahr veröffentlichten sie eine Reihe von ausgefallenem Merchandise. Von Puppen bis Tragetaschen war alles dabei. Doch eine Sache ist ihnen besonders wichtig: Nachhaltigkeit.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

BTS-Smartphone schon ab nächsten Monat

Schon am 09. Juli erscheint das Sasmung S20 in der BTS Edition. Aber warum ausgerechnet dieses Datum? Es ist ein Jubiläum für die ARMY. Genau sieben Jahre zuvor wurde sie gegründet. Der Vorverkauf startet allerdings schon am 19. Juni. Also warte nicht zu lange und sichere dir auch eins.