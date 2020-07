BTS: 10 Fakten zu Jin

Die südkoreanische Boygroup BTS bricht immer mehr Rekorde. Doch nicht nur in Asien haben sie Millionen von Fans. Auch nach Europa und Amerika kommt so langsam der K-Pop-Hype. Zu den sieben Bandmitgliedern gehört auch Jin. Er ist einer der Sänger und Songwriter. Hier findest du ein paar spannende Fakten über den 27-Jährigen.

Asiatische Popmusik war schon immer beliebt – doch bisher war das Interesse auf der restlichen Welt nicht so groß. Doch BTS schaffte das Unmögliche und baute sich eine riesige Fanbase auf. Mittlerweile sind sie sogar schon in vielen Charts – und das in Ländern, die außerhalb von Asien liegen. Das gab es vorher nur super selten. Bandmitglied Jin hat an diesem krassen Erfolg natürlich auch mitgewirkt. Deshalb wollen wir ihn dir mal etwas genauer vorstellen.

Das ist Jins beeindruckender Werdegang

Jin, bürgerlich Kim Seokjin, wurde am 04. Dezember 1992 in der südkoreanischen Stadt Gwacheon geboren. Er hat einen älteren Bruder. Schon früh hatte Jin Pläne für sein Leben. Schon früh wollte er unbedingt Schauspieler werden. Bei einem offenem Casting auf der Straße konnte er die Unterhaltungsagentur SM Entertainment von sich überzeugen, wies aber das Angebot zurück. Er dachte es sei nur ein Scherz. Vor drei Jahren schloss er erfolgreich seinen Master in Kunst und Schauspielerei ab. Doch für ihn war die Zeit an der Universität noch nicht beendet. An der Hanyang Cyber Univerity schrieb er sich nämlich anschließend in Musik ein, um sich weiter in dieser Richtung zu vertiefen.

So kam Jin zu BTS

Das Street-Casting bei SM Entertainment sollte nicht das letzte sein. Auch bei Big Hit Entertainment hatte er eins. Und diesmal veränderte es sein komplettes Leben. Eigentlich wurde er nur aufgrund seines Aussehens gecastet. Noch immer hatte Jin den Plan, als Schauspieler durchzustarten. Zu diesem Zeitpunkt hatte er noch keine Erfahrungen in der Musikbranche und studierte noch immer Schauspielerei. Doch dann entschied er sich für den Weg des ,,Idol Trainees“. 2013 feierte er letztendlich sein Debüt als einer von vier Sängern in der Boygroup-Band BTS. Bis heute feiern sie krasse Erfolge und weltweite Rekorde – und das nach gerade einmal sieben Jahren.

10 Fakten zu Jin