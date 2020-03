Big Brother 2020: Bewohner wissen nichts von Corona-Krise!

Ganz Deutschland befindet sich wegen dem Coronavirus im absoluten Ausnahmezustand. Doch eine kleine Gruppe von Menschen sind komplett unwissend, was gerade in unserer Welt passiert: Die „Big Brother„-Bewohner!

Betriebe schließen, Schulen haben Zwangsferien und in den Supermärkten werden die Regale leer gekauft. Doch die Kandidaten im BB-Haus bekommen davon absolut gar nichts mit. Kaum vorstellbar, oder? Klar, als sie in die beiden Häuser einzogen, gab es schon vereinzelte Fälle in Deutschland. Da sah die Situation aber noch ganz anders aus.Aber wie ist das, wenn sich ein Familienmitglied der Bewohner infiziert? Wird der Bewohner darüber informiert? Und warum verrät zum Beispiel ein Menowin Fröhlich nichts? Er zog später in die Häuser ein und kannte schon die neueren Ausmaße des Virus‘.

Seit Februar sind die Bewohner abgeschottet von der Außenwelt

„Je nachdem, wie sie sich im Vorfeld informiert haben, wissen sie theoretisch von dem Ausbruch des Virus in Wuhan und ersten Ansteckungen außerhalb Chinas“, erklärte ein Sprecher des Senders laut der Bild-Zeitung. „Ab 6. Februar haben sie jedoch keinerlei Nachrichten empfangen können“, heißt es in dem Statement weiter. Doch was noch krasser ist: Promis, die später in die beiden Häuser eingezogen sind, dürfen nichts verraten. Das verbietet nämlich eine Regel der Show. „Ob Fußballergebnisse, Vorwahlen in den USA, die TV-Quoten oder auch das Coronavirus – die neuen Bewohner dürfen über diese Themen nicht sprechen“, so der Sprecher von Sat.1 weiter.

Werden Infektionen von Angehörigen den Bewohnern verschwiegen?

Auch zu dieser Frage bezog man nun Stellung. „Selbstverständlich werden die Bewohner informiert, wenn es Grund dazu gibt. Welche Informationen von außen an die Bewohner gegeben werden, wird auch im Austausch mit den Angehörigen entschieden“, so der Sendersprecher. Auf Wunsch kann ein Bewohner also darüber informiert werden, falls es von Angehörigen gewünscht wird. Die Regelung finden viele User im Netz gut. So wird Panik bei den BB-Bewohnern verhindert. Falls sie nämlich ausbrechen sollte, könnte es sein, dass so mancher Kandidat sofort aus der Show aussteigen würde. Vielleicht wäre dann sogar ein Abbruch nicht mehr zu verhindern…