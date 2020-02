Big Brother 2020: Wo ist das Haus? HIER liegt der Drehort!

Die Mutter aller Reality-Formate kehrt ins Fernsehen zurück: „Big Brother“ geht in die nächste Runde. 14 Kandidaten kämpfen in der SAT.1-Show um den Sieg – dafür müssen sie 100 Tage durchhalten. Rund um die Uhr werden die Bewohner überwacht und gefilmt. Doch wo liegt eigentlich der Drehort?

In SAT.1 geht „Big Brother“ in die nächste Runde – dafür hat sich der Sender etwas ganz Besonderes überlegt. Denn für die Bewohner wird es zwei Häuser geben. Das eine ist ein futuristisches Glashaus – also purer Luxus für die Bewohner. Das andere dagegen eine einfache Blockhütte und auch nur halber Wohnfläche. Doch wo spielt sich dieses Jahr die Show ab?

Wo wird „Big Brother“ gedreht?

Doch wo sind die zwei Häuser eigentölich? Der Drehort liegt in Köln-Ossendorf – genauer gesagt im Coloneum des Studiokomplexes MMC. Während sich die Wohnbereiche im überdachten Studio befinden, wurden für den Außenbereich extra zusätzliche Wände aufgezogen. Dort wird übrigens auch immer „Promi Big Brother“ gedreht.

Es gibt zwei Wohnbereiche

Zum einen wird es das super futuristische Glashaus geben. Und das mit stolzen 200 Quadratmetern – inklusive Pool, Jacuzzi und Grünfläche. Innen super gemütlich eingerichtet. Und dann gibt es noch ein rustikalen Gartenhaus mit „nur“ 90 Quadratmetern, wo ein Hühnerstall dazu gehört. Das sieht von innen jetzt nicht soo einladend aus. Das wird für ordentlich Zündstoff sorgen, denn: Während ein Teil der Kandidaten in purem Luxus leben, müssen sich es die anderen in einer Blockhüte gemütlich machen.

Die Sendezeiten

Wann läuft „Big Brother“ eigentlich immer TV? Die Show zeigt SAT.1 täglich um 19 Uhr – am Montag gibt es um 20:15 Uhr zusätzlich eine Live-Show. Und dann gibt es auch noch die Late-Night-Show mit Jochen Bendel und Melissa Khalaj auf sixx, welche immer montags direkt nach der Liver-Show um 23 Uhr läuft. Von der täglichen Zusammenfassung gibt es übrigens auch eine Wiederholung – diese läuft täglich um 10 Uhr.

Gibt es einen Livestream?

Einen 24 Stunden-Livestream gibt es in dieser Staffel leider nicht. Jedoch kannst du die aktuelle Folge im Livestream verfolgen – das geht ganz easy über die App Joyn. Jedoch brauchst du dafür einen Premium-Account. Im Browser gibt es zur aktuellen Episode ebenfalls einen Livestream – dafür ist die Registrierung beim 7Pass notwendig.