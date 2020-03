Big Brother 2020: Geburtstagsparty eskaliert komplett!

Das ging ja mal voll in die Hose! Eigentlich wollte Serkan bei „Big Brother“ nur seinen Geburtstag feiern. Dafür durfte er zwei Gäste aus dem Blockhaus einladen – und bereut es hinterher komplett. Denn die Situation ist völlig eskaliert.

Eigentlich sollte es eine richtig schöne Sause werden: Sat.1 stellte sogar Torte, Deko und Alkohol bereit. Und es gab noch eine ganz andere Ausnahme. Es durften nämlich noch zwei Gäste nach Wahl aus dem Blockhaus in das Luxushäuschen. Doch diese beiden sollten für ordentlich Furore sorgen!

Diese zwei Gäste lud Serkan auf seine Geburtstagsfeier ein

Das Geburtstagskind wählte Romana und Gina. Die beiden durften dann mit auf seiner Bday-Party feiern – doch das geht voll noch hinten los! Die beiden haben nämlich einen riesigen Zoff verursacht und die Party gecrasht.

Das passierte auf der Geburtstagsfeier

Zu Beginn war die Stimmung noch verdammt gut. Doch ein Thema ließ die ganze Sache völlig eskalieren. Vanessa bekam nämlich von Rebecca mit, dass Romana sie eigentlich nominieren wollte. Das passte ihr überhaupt nicht und stellte den Geburtstagsgast auf der Terrasse zur Rede! Die Diskussion eskalierte dabei komplett. „Ich hätte gar kein Problem damit, wenn du mich nominiert hättest, aber vielleicht aus einem anderen Grund, als zu sagen, dass es daran liegt, was du vorher schon im Fernsehen über mich gesehen hast“, schrie Vanessa Romana an. Natürlich versuchte sich dann, Romana zu erklären, aber das endete nur noch mehr im Streit und machte die ganze Situation nur noch schlimmer. „Wie kann man sich da so krass rausreden! Man, du bist doch 40 Jahre alt“, konterte Vanessa dann wieder. SAT.1 zeigt „Big Brother“ täglich um 19 Uhr.