Bessere Haut durch Selbstbefriedigung?

Wer will denn keine perfekte Haut? Oft verwenden wir dafür teure Cremes oder andere Beauty-Produkte, damit wir besser aussehen. Doch wie ist das eigentlich mit Selbstbefriedigung?

Immer wieder gibt es Gerüchte, dass Masturbieren die Haut wirken lässt. Ist da was dran? Wir haben recherchiert – und sind überrascht. Eenn es handelt sich dabei um kein irres Gerücht oder einen Mythos, sondern scheint tatsächlich zu funktionieren.

Das Geheimnis der Stars?

Ist das der Trick aus Hollywood? Amber Rose, die Ex-Freundin von den Superstars Wiz Khalifa und Kanye West, wurde mal in einem Interview gefragt, was ihr Geheimnis für ihre perfekte Haut sei. Die Beauty meinte, dass sie es sich enfach jeden Tag selbst macht. Dr. Lauren Streicher, Professorin für Geburtshilfe und Gynäkologie an der Northwestern University, meinte, dass es auf jeden Fall die Gesundheit fördert.

Darum ist Masturbieren gut für deinen Körper

Sich selbst zu befriedigen hat laut Dr. Streicher viele Vorteile, denn es reuziert Stress. Dadurch hat man auch besseren Schlaf und fühlt sich im eigenen Körper einfach viel besser. Wie eine Massage lässt es uns physisch entspannen. Dein Körper kommt dadurch einfach zur Ruhe. Das wirkt sich auf die Haut aus. Auch der Sexualwissenschaftler Eric Marlowe Garrison stimmt zu: „Sex regt die Durchblutung an. Dadurch erhält die Haut ein jugendlicheres Aussehen”, bestätigt der Experte gegenüber zahlreichen Medien. Es lindert Schmerzen und Krämpfe, gerade wenn man unter Regelbeschwerden leidet. Doch nicht nur auf den Körper soll es sich gut auswirken. Auch psysisch lässt es uns runterfahren und die Seele baumeln.

Doch aufgepasst: Nicht bei jedem hat es die gleichen positiven Auswirkungen. Wenn du zum Beispiel unter Akne leidest, kann Masturbieren für mehr Pickel sorgen. Das musst du dann für dich im Selbsttest herausfinden. Doch das dürfte wohl zu den eher entspannten Selbstexperimenten gehören, falls du es dir nicht eh schon regelmäßig selbst machst.