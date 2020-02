Bausa: Der Rapper kündigt letztes Album an!

Vor drei Jahren feierte Rapper Bausa einen Mega-Erfolg. Mit dem Song „Was du Liebe nennst“ hat er Dreifach-Platin geholt und war mehr als 65 Wochen in den deutschen Charts. Damit schaffte er seinen persönlichen Durchbruch. Nun kündigt er sein letztes Album an – mit 30 Jahren. Wird es das Ende seiner Karriere sein?

Bausa, bürgerlich Julian Otto, ist einer der gehypetesten Rapper in Deutschland. Allein das Lied „Was du Liebe nennst“ erreichte auf Youtube ganze 140.000.000 Clicks. Doch plötzlich könnte alles ganz schnell zu Ende sein. Er kündigte nämlich jetzt schon das letzte Album an und verschob seine Tour auf Ende des Jahres. Viele Fans reagierten einfach nur geschockt.

Statement von Bausa via Social Media

Auf Instagram verkündete der Rapper sein letztes Album. Seine Tour hat er auf Ende des Jahres verschoben. Dazu äußerte sich der 30-Jährige: „Hallo Freunde, nach langem hin und her überlegen habe ich mich dazu entschlossen meine kommende Tour auf Ende des Jahres zu verschieben. Zu den Gründen komme ich noch.“ Wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch kommen wird. „Ich werde die Zeit nutzen, um an meinem letzten Album zu arbeiten“, fügte er noch hinzu. Die genauen Gründe für das mögliche Karriere-Ende wollte er aber nicht verraten. Natürlich muss das nicht das Ende bedeuten. Andere Rapper, wie UFO 361, kündigten ebenso ihr Ende an und kamen dann nach kurzer Zeit wieder.

Fans trauern jetzt schon um ihn

Natürlich könnte das „Ende“ nur eine Pause sein. Doch viele Fans trauern jetzt schon um „Baui“ und haben Angst, dass er ganz von der Bühne verschwindet. Viele Fans fragen sich was es nun genau auf sich hat und ob es denn wirklich das letzte Album sein wird. Wir sind gespannt, wie es mit Bausa weitergeht.