Barbara Meier: Baby-Geschlecht enthüllt!

Barbara Meier wird dieses Jahr zum ersten Mal Mama. Doch bisher haben die beiden alles unter Verschluss gehalten. Jetzt verrät die GNTM-Gewinnerin von 2007 endlich, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird. Außerdem spricht sie darüber, was für sie in der Erziehung besonders wichtig ist.

Pure Romantik des Traumpärchens Barbara Meier und ihrem Mann Klemens Hallmann! Erst letztes Jahr heirateten die beiden in Venedig. Am Valentinstag verkündeten die beiden dann, dass Nachwuchs komme. Doch Details wollten die beiden nicht verraten – bis jetzt.

Rosa oder blau? Was wird es?

Bisher haben die beiden alle Details für sich behalten. Doch jetzt gibt es Neuigkeiten. Bei einem Fotoshooting verriet das Model nun endlich das Geschlecht. „Es wird ein Mädchen“, sagte sie stolz gegenüber RTL.

Darauf legen die beiden in der Erziehung viel Wert

Wie die Beauty erzählt, ist den beiden etwas besonders wichtig: Werte. Dabei stehen Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit an hoher Stelle. ,,Ein bisschen schwieriger wird es mit der Bodenständigkeit, denn Klemens und ich haben auf der ganzen Welt Freunde. Wir sind an Orten, wo viel Glamour ist“, fügte sie noch hinzu. Zudem ist den beiden auch noch wichtig, dass ihr Tochter merkt, dass Geld nicht einfach so vom Himmel falle, sondern hart zu erarbeiten sei.