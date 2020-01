Sebastian Preuss: Erstes Statement zur Schwan-Attacke!

Es waren heftige Schlagzeilen, die in den letzten Tagen über Sebastian Preuss kursierten! Er soll nämlich mit einem lebenden (!) Schwan einen Mann verprügelt haben. Jetzt nimmt er Stellung zu den Vorwürfen.

Schon bevor überhaupt die neue Staffel am 08. Januar dieses Jahres begann, gab es Trouble um ihn. Sebastian Preuss‘ weiße Weste hatte nämlich schon einige Flecken abbekommen. Wie sah seine Vergangenheit aus? Und was sagt er zu dem Vorwurf, einen Mann mit einem lebendigen Schwan verprügelt zu haben?

Das ist die Vergangenheit des Bachelors

Gegenüber der AZ erzählte Sebastian Preuss einige Details über seine wilde Jugend. Als Teenager sei er auf die schiefe Bahn geraten. Mit falschen Freunden habe er sich herumgetrieben. „Ich bin an die falschen Leute geraten, ich habe mich sehr schnell verleiten lassen. […] …ich habe sehr viele Anzeigen wegen Körperverletzung bekommen. Bis ich wegen Wiederholungsgefahr für ein halbes Jahr in Stadelheim gelandet bin. Eine harte Zeit. Ich habe sogar meinen 19. Geburtstag hinter Gittern feiern müssen“ , meint der Hottie. Sebastian Preuss hat aus seinen Fehlern gelernt und engagiert sich mittlerweile für junge Straftäter.

Sein Statement auf die Schwan-Vorwürfe

Laut den aktuellen Schlagzeilen soll Sebastian Preuss zu seinem 18. Geburtstag in einer Prügelei in München verwickelt gewesen sein. Demnach soll er einen Mann mit einem lebendigen Schwan angegriffen haben – doch was ist an den Gerüchten dran? Der Bachelor meint: Das ist absoluter Quatsch!

„Ich war an meinem 18. Geburtstag mit meiner damaligen Freundin an der Isar, mein Bruder war parallel da. Dessen Freunde hatten Streit mit Jemandem, den Streit wollte ich schlichten. Der Streit ist eskaliert, als der Typ auf mich losgegangen ist“, schildert Sebastian Preuss in einem Interview mit RTL. „Ich hatte damals einen Schäferhund-Welpen, mit dem ich abgehauen bin. Es gab keine Zeugen, die Behauptungen sind falsch und absurd. Ich habe nie einem Tier etwas zuleide getan, ich bin mit Tieren aufgewachsen. Wie soll das auch gehen, so einen Schwan zu packen? Mir liegt jedenfalls das Wohl von Tieren sehr am Herzen“, so der Bachelor weiter. Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.