Bachelor 2020: Offene Worte von Mutter Conny!

Es gab keine Staffel von „Der Bachelor„, bei dem sich der Rosenkavalier so viel Kritik, Vorwürfe und Empörung aussetzen musste. Immer wieder wird ihn nach Dates unterstellt, er sei ein Sexist und oberflächlich. Das wollte der 29-Jährige nicht auf sich sitzen lassen und meldet sich zu Wort. Auch seine Mutter spricht nun Klartext.

Sebastian Preuss steht derzeit oft unter Beschuss – sei es von Ex-Kandidatinnen oder Zuschauern. Dabei geht es nicht nur um seine dunkle Vergangenheit, sondern auch um seine Entscheidungen bei den Ladys in der Show selbst. Nun will er in einem Interview mit RTL endlich die Sexismus-Vorwürfe aus der Welt schaffen.

Mama Conny äußert sich zu Vorwürfen

Besonders heftige Kritik gab es nach der fünften Folge. Nachdem sich Linda geweigert hatte Sebastian zu küssen, hatte er ihr erst das geplante Übernachtungsdate verweigert – dann schickte er die Beauty in der „Nacht der Rosen“ sogar nach Hause. Die Mutti des Rosenkavaliers ist einfach nur erschüttert und enttäuscht über die aktuellen Vorwürfe. „Er wäre ja Sexist und ein Macho“, verrät sie RTL-Moderatorin Frauke Ludowig. „Also da fehlen dir ja teilweise die Worte“, fügte sie noch hinzu. Diese Sachen, die da im Raum stehen, kann sie nicht nachvollziehen.

„Das ist ganz furchtbar. Es trifft mich als Mutter bis in Mark. Ich hätte niemals gedacht, dass das solche Ausmaße annimmt. Ich empfinde das momentan so, als würde unsere ganze Familie zerstört. Es leiden alle – meine Mutter, ich, das gesamte Umfeld. Auch in der Arbeit werde ich die ganze Zeit angesprochen: ‚Jetzt ist schon wieder ein Artikel über deinen Buben erschienen.‘ Trotzdem ist bei mir in der Arbeit jeden Mittwoch ‚Bachelor‘-Time. Da gucke ich gemeinsam mit meinen Kolleginnen – insgesamt sind wir 15 bis 20 Leute“, erzählte Conny auch in der Bild-Zeitung. RTL und TVNOW zeigen die neuen Folgen von „Der Bachelor“ heute um 20:15 Uhr.