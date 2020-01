Bachelor 2020: Kandidatin Jenny Schneider litt an Magersucht!

Wenn Jenny Schneider in der zehnten Staffel von „Der Bachelor“ auftritt und um die Rosen von Sebastian Preuss kämpft, wird man eine schlanke, blonde und taffe Frau sehen. Doch das war nicht immer so. Heute erinnert sich die 26-Jährige an ihre Vergangenheit zurück.

Wenn man ein Bild von ihr sieht, dann könnte man ihre Geschichte kaum glauben. Eine schlanke, blonde, lächelnde Frau mit einer tollen Ausstrahlung. Doch die selbstständige Wimpernstylistin aus Freiburg hat eine schwere Zeit hinter sich. Nun spricht sie über ihre vermutlich schwerste Zeit. Außerdem verrät sie, wie ihr Traummann sein sollte und was der Bachelor haben muss, um sie zu überzeugen.

Die Kindheit von Jenny Schneider

Wegen ihrer pummeligen Figur wurde sie früher gemobbt. Das endete später in der Magersucht. Sie wog zeitweise nur noch 46 Kilogramm. Jetzt spricht sie im Interview mit RTL.de darüber.“Im Kindergarten war ich immer total fröhlich“, erinnert sich die 26-Jährige zurück. Doch später ging es dann mit der Stimmung bergab. Meine Mitschüler mich nicht schlank genug. „Klar, mein Empfinden war auch, dass ich total dick war“, verriet die Bachelor-Kandidatin aus dem Breisgau. Es war für sie eine sehr schwere Zeit. „Wenn man eine Zielscheibe ist, dann ist man eine Zielscheibe. Kinder sind gemein“. Hat dies vielleicht auch ihre Ernährung geprägt? Seit ihrem 10. Lebensjahr lebt sie vegetarisch, seit drei Jahren vegan. Heute ist ihr Selbstbewusstsein kaum zu übersehen.

Wie sollte ihr Traummann sein?

Seit 5 Jahren ist sie bereits Single. Warum eigentlich? „Ich bin ein impulsiver Mensch und höre gerne auf mein Gefühl, das hat leider nie ja gesagt“, verriet sie selbst über sich. Doch wie sollte ihr Traummann eigentlich aussehen? Was sollte er an sich haben? Optisch hat sie keine genauen Vorstellungen von ihrem Traummann, ihr kommt es mehr auf die inneren Werte an. Er sollte ihr respektvoll begegnen und sie wertschätzen. Die neue Staffel von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW ab dem 8. Januar 2020 um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.