Bachelor 2020: Gruppendate endet in Katastrophe!

Für ein romantisches Gruppendate hatte sich Sebastian Preuss in der neuen Folge von „Der Bachelor“ etwas ganz Besonderes überlegt. Er wollte die Mädels bei tollem Wetter und einer entspannten Bootstour näher kennenlernen. Doch die Stimmung kippte schnell. Es wurde zum Horror für die Girls! Schnell waren sich alle einig: Das war ein absolutes Horror-Date!

In der Kuppelshow von RTL sucht Sebastian Preuss die große Liebe – die Single-Kandidatinnen ebenso. Doch wer bekommt am Ende die letzte Rose und darf mit „Bachelor“ die gemeinsame Zukunft verbringen? Um das herauszufinden, hatte Sebastian Preuss ein Date mit mehreren Mädels geplant. Es sollte romantisch werden. Bei einer Bootstour an der mexikanischen Küste und tollem Wetter wollte er die Kandidatinnen näher kennenlernen. Doch daraus wurde nichts, denn irgendwas störte die Mädels gewaltig an der Bootstour!

Sebastian Preuss gibt den Mädels die Schuld

Das ging voll nach hinten los! Für die Ladys war das Date der totale Horror. „Das war das schlimmste Date ever. Wirklich, das war so schlimm!“, sagte Judith Diaz Cabarello gegenüber RTL. Die Girls liegen mit getrübter Miene auf dem vorderen Deck des Bootes. Anders als die Kandidatinnen genoss Sebastian Preuss die Bootsfahrt. Er war sich sicher, dass die Mädels an der schlechten Stimmung schuld waren. Lächelnd sagt er zu ihnen: „Das Date habt ihr alle schön vermasselt.“ Die Stimmung war dahin. Danach versuchte er die Lage zu beruhigen und wechselten für das Date das Deck des Bootes. Wurde doch noch etwas aus dem Kennenlernen oder war die Stimmung einfach nur noch dahin?

Was war der Grund für die schlechte Laune?

Was genau hat die Stimmung beim Date so heruntergezogen? War es der Wind? Oder vielleicht der zu starke Wellengang? Oder hat vielleicht einfach nur immer wieder Meerwasser über das Deck gespritzt? Das wird in der neuen Episode aufgeklärt… Bei TVNOW gibt es jetzt schon die Folge zu sehen oder am 22. Januar 2020 um 20:15 Uhr bei RTL. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.