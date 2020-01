Bachelor 2020: Läster-Attacke! Eskaliert jetzt der Zoff?

Die anfängliche Harmonie von der ersten „Nacht der Rosen“ ist bei „Der Bachelor“ längst verflogen. Der Konkurrenzkampf zwischen den Kandidatinnen hat begonnen und die Krallen werden ausgefahren. Was wird dazu wohl Sebastian Preuss sagen?

In der vergangenen Woche war es soweit: Die neue Staffel von „Der Bachelor“ ging bei RTL an den Start. Zunächst herrschte in der Villa noch gute Stimmung. Doch das sieht jetzt plötzlich ganz anders aus, nachdem schon drei Kandidatinnen ohne Rose die Kuppel-Show verlassen mussten. Jeder möchte sich so gut wie möglich vor dem „Bachelor“ präsentieren. Nun scheint es auch den ersten Zoff zu geben!

Lästereien drohen zu eskalieren

Nach dem Einzug in der Ladys-Villa war die Stimmung noch blendend. Doch ein Thema war zwischen Natali, Diana, Jenny Jasmin, Michele und Linda ganz groß: Der Auftritt von Denise-Jessica in der ersten Nacht der Rosen. Doch das war noch längst nicht alles: Während die Mädels über die Münchnerin lästern, hört sie alles mit! Oh weh! Wenn das mal keinen Streß gibt? Denise-Jessica war schockiert über den Läster-Angriff auf sie. „Wenn ich meinen Emotionen freien Lauf gelassen hätte, wäre es eskaliert“, sagt die Beauty laut RTL. Aufgewühlt sucht sie Rat bei den anderen Mitbewohnerinnen und verteidigt sich.“Ich hab´ halt in meinem Leben schon ein bisschen was geleistet im Gegensatz zu denen“, stellt sie weiter klar.

Wie geht es in der zweiten Folge weiter?

Und was passiert in der neuen Folge sonst noch? Der Bachelor redet bei einem Einzeldate über seine bewegende Vergangenheit. „Ich hatte nie jemanden, der gesagt hat: So geht es und so nicht. Ich habe mich leiten lassen von Freunden. Aber es war meine eigene Schuld. Wir haben uns oft gegen andere Gruppen geschlagen. Ich wurde ein paar Mal verhaftet und irgendwann halt mal eingesperrt“, sagt Sebastian Preuss. Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.