Bachelor 2020: Sebastian und Denise-Jessica kennen sich schon!

Damit hat er wohl nicht gerechnet! Sebastian Preuss ist der Bachelor und sucht in der RTL-Kuppelshow unter 22 Kandidatinnen seine große Liebe. Doch zwischen den Beautys versteckt sich ein bekanntes Gesicht. Denise-Jessica König und Sebastian Preuss kennen sich nämlich bereits. Die beiden hatten sich schon einmal privat getroffen.

Denise-Jessica König ist noch unter den letzten 18 Kandidaten. Doch sie trägt etwas bei sich, was die anderen Mädels nicht haben – ein Geheimnis. Denn sie kennt Sebastian Preuss schon. Er sie eigentlich auch. Doch kann er sich noch an die 26-Jährige erinnern? Bisher hatten sie nur ein Gespräch unter vier Augen. Ups! Scheinbar erkennt er sie gar nicht mehr. Nun plant sie, die Bombe platzen zu lassen. Und das ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt!

Denise-Jessica will Geheimnis lüften

Sie hatte auf den richtigen Zeitpunkt gewartet, um das Geheimnis zu lüften. In der zweiten „Nacht der Rosen“ ist es dann so weit. „Wir sind uns schon mal über den Weg gelaufen in München“, gesteht die 26-Jährige laut RTL. Da kommt der Bachelor aus dem Staunen nicht mehr raus – aber was wird er dazu sagen?

Darum ist die Beauty noch Single

Sie ist blond, hat einen sportlichen Körper und ist seit zwei Jahren Single. Nun probiert sie ihr Glück in der TV-Show „Der Bachelor„. Aber warum ist sie eigentlich Single? „Ich habe schon einiges versucht, um den richtigen Mann zu finden, daher gehe ich jetzt den Weg übers TV und hoffe, die große Liebe beim ‚Bachelor“ zu treffen“, verriet sie gegenüber der AZ.

Sie würde nebenbei aber auch gern ihre Bekanntheit steigern. „Ein weiterer Grund ist, dass ich mir nebenbei gerne etwas als Influencerin aufbauen möchte. Das ist zwar nicht der Hauptgrund meiner Teilnahme, wäre aber dann das i-Tüpfelchen.“ Und weiter: „Ich habe mir im Vorfeld vorgenommen, freiwillig zu gehen, wenn ich kein Interesse am Bachelor haben sollte. Der Mann muss schon zu mir passen.“ Wie reagiert Sebastian Preuss auf Denise-Jessica König? Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.