Bachelor 2020: Denise-Jessica König lüftet ihr Geheimnis!

Denise-Jessica König kennt den Bachelor bereits schon von früher. Zur Nacht der Rosen verrät sie ihr Geheimnis gegenüber dem Rosenkavalier. Wie wird er darauf reagieren? Und was werden die anderen Mädels sagen?

Normalerweise datet der „Bachelor“ 22 unbekannte Single-Ladys um seine große Liebe zu finden. Doch damit hat wohl niemand gerechnet: Denise-Jessica König kennt Sebastian Preuss bereits – aber woher eigentlich? Das Geheimnis will die Beauty nun endlich lüften!

Denise-Jessica lüftet ihr Geheimnis

Ob das gut geht? Ausgerechnet zur „Nacht der Rosen“ offenbarte sie aus dem Nichts das frühere Aufeinandertreffen zwischen ihr und dem Bachelor. Sie verriet aber nur Sebastian Preuss ihr Geheimnis. Er konnte sich nicht mehr daran erinnern. Ob er vielleicht damit abgeschlossen hatte oder es einfach nur verdrängen wollte? Den anderen Kandidatinnen hatte sie bisher nichts verraten. Das kam gar nicht gut an – die anderen Ladys fühlten sich hintergangen! Und das führte schließlich zu einem Mega-Zoff und vielen Beschimpfungen zwischen den Girls. Nach der krassen Beichte steht Denise-Jessica ganz allein da und wird zum Thema Nummer Eins in der Villa in Mexiko – und das nur, weil sie dem Rosenkavalier erzählte, dass sie sich schon einmal getroffen hatten.

Denise-Jessica: „Das macht mich einfach kaputt!“

Ob die Beichte ein Fehler war? Freunde hat sie sich damit keine gemacht. Denn ihre Mitstreiterinnen wollen mit ihr nichts mehr zu tun haben. Und Sebastian Preuss kann sich auch nicht mehr an das Treffen erinnern. Nun steht sie ganz allein in der Küche der Ladys-Villa. Die anderen Kandidatinnen liegen alle am Pool und lästern nur noch über das eine Thema.

„Es ging darum, dass die Denise den Sebastian schon vorher kannte – und uns es nicht gesagt hat“, meint Jenny Jasmin. laut RTL.de. Die Tennis-Trainerin kann das alles gar nicht so richtig verstehen. Unter Tränen gesteht sie: „Das macht mich einfach kaputt!“ Die neuen Folgen von „Der Bachelor“ zeigen RTL und TVNOW immer mittwochs um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ gibt es HIER bei KUKKSI.