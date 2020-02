5 Anzeichen: So merkst du, dass ER auf dich steht!

Jeder kennt es: Man lernt einen süßen Typen kennen, aber weiß überhaupt nicht, was er genau will. Meint er es wirklich ernst mit mir? Um das herauszufinden, solltest du mal diese Anzeichen abchecken. So findest du heraus, was er wirklich will.

Und da soll noch einmal jemand sagen, dass Mädels kompliziert sind. Die meisten Typen sind keine Männer der großen Worte. Wie finde ich also heraus, was er wirklich will? Will er nur Spaß, eine ernsthafte Beziehung oder vielleicht doch nur mit mir befreundet sein? Am besten checkst du mal die Anzeichen ab. Vielleicht weißt du dann mehr über ihn.

Daran erkennst du, dass ein Boy auf dich steht

Er schreibt dir regelmäßig: Das wäre auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass er ernsthaftes Interesse an dir hat. Wenn er dir jeden Tag schreibt, dann scheint er dich wirklich zu mögen. Dabei müssen es nicht mal mega lange Texte sein. Auch wenn es nur eine kleine Nachricht ist, denkt er an dich.

Du bist dir noch immer unsicher?

Nun, falls du immer noch nicht genau weißt, was er genau von dir möchte, dann rede mit ihm. Wenn ihr mal eine ruhige Minute und eine schöne Atmosphäre habt, frag ihn, was er über dich denkt. Das wird dir auf jeden Fall helfen. Und so weißt du auch, woran du bei ihm bist. Nicht jeder Kerl verhält sich gleich. Der eine ich schüchtern, der andere eher offen. Auch die eindeutigsten Anzeichen können missverstanden werden. Ein kleiner Talk wird dir also am meisten helfen…