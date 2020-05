Amazon: Dieser beliebte Dienst wird eingestellt!

Schock für alle Amazon Prime-Kunden. Der Onlinehändler stellt ab 30. Juni den beliebten Dienst – Amazon Pantry – ein. Kann man dennoch alle Artikel weiterhin kaufen? Und bis wann kann ich noch bestellen? Diese Fragen beantworten wir dir hier.

Amazon Pantry ist ein sehr beliebter Dienst des Online-Giganten. In einem Karton kann man sich seine Lieblingslebensmittel verpacken und für nur 3,99 Euro versenden lassen. Doch das hat bald ein Ende. Schon in einem Monat ist der Service dann Geschichte.

Amazon Pantry wird eingestellt

,,Amazon Pantry schließt am Dienstag, 30. Juni 2020, um 23:59 Uhr.“ So steht es auf der hauseigenen Website des Lieferhauses. Doch was passiert, wenn ich kurz zuvor bestelle und der Zustellungszeitpunkt später ist? In dem Falle brauchst du dir keine Sorgen machen. Bestellung, die vor dem genannten Zeitpunkt aufgegeben wurden, werden noch bearbeitet und versendet. So versichert es zumindest das Unternehmen selbst.

Was ist der Grund dafür?

Auch diese Frage ließ Amazon nicht unbeantwortet. ,,Es ist unser stetiges Bestreben, Ihnen das bestmögliche Kundenerlebnis zu bieten, und im Zuge dessen werden die meisten Bestseller von Amazon Pantry in Kürze im generellen Produktangebot auf Amazon.de erhältlich sein – mit schnellerer Lieferung, ohne Mindestbestellwert und zusammen mit tausenden preisgünstigen Produkten des täglichen Bedarfs, die bereits verfügbar sind.“