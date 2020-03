Baby-Name verraten: Alexander Klaws ist wieder Papa geworden!

Yeah! In einem süßen Insta-Post verkündet er die frohe Botschaft: Alexander Klaws ist wieder Papa geworden! Der kleine Sohn hat endlich das Licht der Welt erblickt.

Erst vor wenigen Wochen hat der DSDS-Sieger von 2003 verraten, dass es ein Junge wird. Das zweite Kind von Alexander Klaws und seiner Ehefrau Nadja Scheiwiller ist nun auch endlich da! Gegenüber RTL hat er nun einige Details verraten. Sein süßes Baby-Glück teilte auch bei Instagram.

Der zweite Sohn ist da!

Jetzt verrät der DSDS-Moderator gegenüber RTL: Mit gesunden 3330 Gramm und 51 cm kam das Baby am 20. Februar 2020 zur Welt. Der Sänger und seine Freundin sind einfach nur mega happy. „Alle sind gesund und wir sind mehr als glücklich“, so der stolze Papa. Auch via Instagram zeigte er sein Familienglück mit einem süßen Foto. Darauf sind die zwei große und zwei kleine Händchen zu sehen. Darunter schrieb er: „Worte können nicht beschreiben, wie glücklich wir sind …Ich kann dir nicht versprechen all deine Probleme zu lösen. Aber ich verspreche dir, dass du sie nicht alleine bewältigen musst!“ Wie süß ist das denn?!

Wie heißt das Baby?

Auch den Namen hat der DSDS-Moderator verraten! Fynn Milow Klaws heißt der Kleine. Toller Name, wie wir finden. Jetzt schwebt das Ehepaar natürlich auf Wolke 7. Schon 2018 hatte Alexander Klaws darüber gesprochen, dass er vom Papa-Sein nie genug bekomme. „Wenn man in die Kinderaugen schaut und dann ein süßes ‚Papa‘ rauskommt, dann vergisst man die Müdigkeit und alles, was einen plagt“, sagte er gegenüber Promiflash.