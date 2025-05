Nina Queer zum Tod von Naddel (†60): „Missbrauch eines kranken Menschen in Not“

Nadja Abd el Farrag ist im Alter von nur 60 Jahren gestorben. Nina Queer gehört zu den bekanntesten Dragqueens des Landes – und hat jetzt einen Nachruf zu Naddel veröffentlicht. Darin kritisiert sie vor allem die Medien.

Im Alter von 60 Jahren ist Naddel in einer Hamburger Klinik verstorben. Die Todesursache ist offenbar Organversagen, wie die Bild meldet. Nina Queer kannte Nadja Abd el Farrag gut – und versuchte, sie zu unterstützen. Deshalb bot sie ihr einen Job an, in ihrem Club an der Garderobe zu arbeiten und Autogrammstunden zu geben. Denn schließlich kannte die bekannte Persönlichkeit die gesamte Republik.

„Sie kannte es nicht anders, als ausgelacht oder vorgeführt zu werden“

Sie fühlte sich geschmeichelt von dem Jobangebot – hatte aber zeitgleich auch große Angst. „Sie kannte es nicht anders, als ausgelacht oder vorgeführt zu werden, eine Art Witzfigur oder Jahrmarkt-Attraktion“, berichtet Nina Queer in einem Nachruf im Berliner Kurier. Als sie in dem Club ankam, riefen hunderte Fans „Naddel! Naddel!“ – sie war überwältigt und gab ihr viel Selbstvertrauen. Zu dem Zeitpunkt wirkte Naddel glücklich.

Einige Monate später trafen sich Nina Queer und Nadja Abd el Farrag nochmal in Hamburg. Die Musikerin wollte erneut in dem Club von Nina Queer auftreten – dazu kam es jedoch nie. Sie wirkte zu dem Zeitpunkt wieder erschöpft – es war das letzte Mal, als Nina Queer die Sängerin gesehen hat.

„Missbrauch eines kranken Menschen in Not“

„Kurz darauf drehte sie eine weitere Folge ‚Raus aus den Schulden‘. Und hier muss ich RTL den Missbrauch eines kranken Menschen in Not vorwerfen. Naddel war zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr in der Lage, eine Sendung zu drehen – geschweige denn zehn Minuten in einem Podcast zu sprechen. Jeder, der sie damals vor eine Kamera statt zu einem Arzt schleppte, trägt eine Mitschuld“, schreibt Nina Queer in dem Nachruf weiter.

War Naddel möglicherweise zu weich für das Showbusiness? „Naddel war nicht dumm. Sie war einfach nur zu weich. Eine Frau mit einem großen Herz, einer sanften Seele – ohne jede böse Absicht. Eigenschaften, die einem in dieser Welt schnell zum Verhängnis werden. […] Liebe Naddel, ruhe in Frieden – und trink so viel Weißwein und Wodka, wie du willst. An einem besseren Ort, an dem dich niemand mehr auslacht oder verurteilt.“