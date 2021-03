Niko Griesert: Das ist für ihn das Must-Have bei einer Frau!

Niko Griesert ist der diesjährige Bachelor. In der neuen Staffel der Kuppelshow kämpfen 22 Single-Ladys um den Rosenkavalier. Nun hat der Hottie verraten, was seine größte Macke ist und was DAS Must-Have bei einer Traumfrau ist.

Der 30-Jährige kommt aus Osnabrück und ist Projektmanager. Und er ist ein echter Hingucker! In der neuen Staffel von “Der Bachelor” verdreht er den Mädels gehörig den Kopf. Bei 22 Single-Damen kann man schon mal den Überblick verlieren – er hatte für das Format aber keine Strategie. “Ich bin komplett ohne Strategie in das Liebesabenteuer gestartet. Ich will alles auf mich zukommen lassen und einfach auf mein Herz hören. Dann kann man glaube ich nichts falsch machen”, erzählt Niko Griesert im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Niko Griesert spricht über seine größte Macke

Seine Familie hat sehr positiv darauf reagiert, dass er im TV die große Liebe finden will. “Mein Umfeld hat sehr positiv reagiert. Sie sind stolz auf mich und unterstützen mich in allem, was ich tue. Dafür bin ich ihnen auch sehr dankbar”, meint der 30-Jährige. Der Rosenkavalier hat uns auch seine größte Macke verraten: “Ich mag keinen Käse. Und ich stehe immer mit dem rechten Fuß auf. Eigentlich bin ich gar nicht abergläubisch, aber ich habe mir das als Kind angewöhnt und ziehe es bis heute durch.”

Dieses Must-Have sollte s eine Traumfrau haben

Ein Must-Have sollte seine Traumfrau definitiv mitbringen. “Humor! Sie muss über sich selbst lachen können und sollte sich selbst nicht zu ernst nehmen. Denn das tue ich auch nicht”, sagt Niko Griesert. Und was wäre für ein echtes No-Go? “Wenn sie keine Manieren hat”, plaudert der Bachelor aus. Eine schlimme Erfahrung bei einem Date gab es für ihn bisher nicht: “Ehrlich gesagt hatte ich bisher nur schöne Dates. Am besten finde ich, wenn man sich einfach zusammen ein heißes Getränk holt und spazieren geht.” RTL zeigt die neue Folge von “Der Bachelor” immer mittwochs um 20:15 Uhr. Die neue Episode ist schon 7 Tage vor Ausstrahlung bei TVNOW verfügbar. Schon gelesen? Bachelor 2021: Niko Griesert spricht über weitere Kinder!