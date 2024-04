Niemals Zähne nach dem Frühstück putzen – das ist der Grund

Zähne putzen gehört zur täglichen Beauty-Routine dazu. Vor allem morgens greifen wir zur Zahnbürste. Jedoch sollte man die Zähne nie direkt nach dem Frühstück putzen – das hat auch einen Grund.

Mit einem guten Frühstück startet man in den Tag – oder doch lieber mit einer Zahnbürste im Mund? Die Meinungen, wann man morgens die Zähne putzen sollte, gehen weit auseinander. Denn es geht vor allem um die Frage, ob man diese vor oder nach dem Frühstück putzen sollte.

Zähne putzen lieber VOR dem Frühstück

Für eine wirksame Mundhygiene ist das Zähne putzen enorm wichtig. Denn so bleiben die Zähne nicht nur weiß, sondern vor allem gesund. Am Abend sollte man die Zähne unbedingt nach dem Essen putzen. Denn so bleiben keine Bakterien über Nacht im Mundraum. Beim Frühstück sieht das etwas anders aus – morgens sollte man lieber VOR dem Essen die Zähne putzen. Aber was ist dafür der Grund?

Säurehaltige Lebensmittel können die Zähne angreifen

Säurehaltige Lebensmittel wie Äpfel und Orangen, die bei vielen ein beliebtes Frühstück sind, greifen den Zahnschmelz an. Ein weiterer Grund: Wenn man vor der Mahlzeit zur Zahnbürste greift, trägt die Zahnpasta dazu bei, dass die Zähne besser vor Säureangriffen geschützt sind. Nach dem Verzehr von säurehaltigen Lebensmitteln kann man den Mund jedoch kurz mit Wasser ausspülen. So können Bakterien ausgespült werden und die Wirkung von Säuren wird so verlangsamt.

Über Nacht können sich Bakterien im Mundraum bilden

Ein weiterer Aspekt, weshalb man morgens direkt nach dem Aufstehen zur Zahnbürste greifen sollte: Über Nacht sammeln sich im Mundraum einige Bakterien an. Wenn die Keime zu lange auf den Zähnen bleiben, kann sich Plaque bilden. Dieser kann sich verhärten und zu Zahnschmelz führen. Grundsätzlich sollten die Bakterien morgens sofort durch Zähne putzen entfernt werden, da sich sonst Karies bilden kann und auch Zahnfleischerkrankungen sind nicht ausgeschlossen. Noch vor dem ersten Kaffee sollte man also die Zähne putzen.

Das Frühstück ist dabei eine Ausnahme. Bei anderen Mahlzeiten sollte man die Zähne lieber danach putzen. Laut Zahnärzten sollte man rund eine Stunde nach der Mahlzeit damit warten. Denn so hat der Speichel genug Zeit, sich wieder zu bilden – so können Säuren wieder neutralisiert werden.