Niederlage von Donald Trump: Ehefrau Melania bricht ihr Schweigen!

Vor ein paar Tagen wurde Joe Biden zum neuen Präsidenten der USA gewählt. Für Trump heißt es nun: Auszug! Seine Frau, Melania Trump, hat nun ein Statement zur Niederlage auf Twitter veröffentlicht. Wie geht sie mit der jetzigen Situation um und wie steht sie zu ihrem Mann?

Die US-Wahlen sind die letzten Tage das Thema weltweit. Niemanden konnte sich vor dem hitzigen Kampf der Stimmen zwischen Joe Biden und Donald Trump entziehen. Mittlerweile wissen wir: Joe Biden, der Präsidentschaftskandidat der Demokraten, hat das Rennen für sich bestimmen können. Zwar werden immer noch in vereinzelten Bundesstaaten Stimmen gezählt, doch die Mindestanzahl von 270 an Wahlmännern hat der 77-Jährige bereits erhalten.

The American people deserve fair elections. Every legal – not illegal – vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency.

— Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020