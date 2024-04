Nicola Coughlan: Bridgerton-Star verlangt ungewöhnliche Sex-Klausel

In der Netflix-Serie „Bridgerton“ geht es heiß her – so auch in der dritten Staffel. Deshalb hat Schauspielerin Nicola Coughlan ihren Vertrag anpassen lassen.

Im Mai startet die dritte Staffel des Netflix-Hits „Bridgerton“. Die Serie ist bekannt für ihre Sex-Szenen – für eine Darstellerin gibt es jedoch eine Sonder-Klausel im Vertrag. Für wen? Nicola Coughlan! Die Schauspielerin verkörpert Penelope Featherington in der Produktion – ihre Romanze mit Colin Bridgerton steht im Mittelpunkt der neuen Staffel.

Nicola Coughlan verlangt jugendfreie Version für ihre Eltern

Die 37-Jährige hat jetzt in einem Interview mit dem Radiosender SiriusXM Hits 1 offenbart, dass es in ihrem Vertrag eine besondere Klausel gebe. Demnach habe sie von den Machern eine jugendfreie Variante gefordert, um diese ihren Eltern zeigen zu können. „Das steht buchstäblich in meinem Vertrag“, sagt Nicola Coughlan in dem Gespräch. Grund dafür sei ihre katholische Erziehung. „Ich will es einfach nicht. […] So sind wir einfach nicht drauf“, betonte sie.

Als ihre Mutter erstmals „Bridgerton“ bei Netflix erstmals sah, sei sie sehr überrascht gewesen. „Als sie ‚Bridgerton‘ zum ersten Mal sah, wusste sie nicht, dass es SO sein würde. Man sieht einen Hintern, Jonathan Baileys schönen Hintern, etwa zwei Minuten nach dem Start der ersten Folge. Und sie dachte sich: ‚Was ist das?‘. Aber jetzt findet sie es fantastisch und wirklich witzig und redet ständig über Hintern“, sagt die Schauspielerin über ihre Mama.

Sie will es nicht riskieren, dass ihre Mama ihren Po in der Serie sieht. Die Schauspielerin selbst hat aber kein Problem damit, sich freizügig zu zeigen und Sex-Szenen zu drehen. „Sie haben uns sehr viel Freiheit gegeben, wir durften sehr viel mitsprechen. Und das gibt dir ein kleines Gefühl von Selbstvertrauen, bei dem du dann denkst: ,Oh ja, genau so machen wir das‘. Die Szenen haben so tatsächlich Spaß gemacht. Das hätte ich nicht gedacht. Sie waren super!“, offenbart der Serien-Star.