Nicki Minaj: Trotz Covid-Infektion will sie sich nicht impfen lassen!

Eigentlich müsste die Sängerin Nicki Minaj am besten wissen, wie wichtig eine Impfung gegen das Coronavirus ist, um die Pandemie einzudämmen. Sie hatte sich nämlich bei einem Videodreh an Covid infiziert und verpasste direkt ein paar sehr große Events. Warum will sie sich nicht impfen lassen?

Die Sängerin Nicki Minaj ist eine unheimliche Größe in der Musikszene und normalerweise bei jedem großen Event dabei. Schließlich räumt sie fast immer irgendwo Preise ab. Doch vor Kurzem fehlte sie gleich bei mehreren Events. Was steckt dahinter? Liegt es vielleicht daran, dass sie nicht geimpft ist?

Nicki Minaj mit Coronavirus infiziert

Natürlich gab es ordentlich Spekulationen, warum sie die bei größeren Events nicht mehr zu sehen war und auch noch ihren Auftritt bei den MTV VMAs und bei der Met-Gala abgesagt hatte. Via Twitter meldete sich die 38-Jährige zu Wort. „Ich habe mich auf die VMAs vorbereitet, dann habe ich ein Video gedreht und rate mal, wer COVID bekommen hat? Weißt du, wie es ist, wenn man sein kleines Baby über eine Woche lang nicht küssen oder halten kann? Ein Baby, das nur an seine Mama gewöhnt ist?”, schreibt sie auf der Plattform. Die Auftritte sind also wegen einer Corona-Infektion ausgefallen.

Die Musikerin ist nicht geimpft

Doch was auch viele Fans überrascht: Die Sängerin scheint nicht geimpft zu sein. Als sie User darauf ansprechen, verrät sie mehr über den Sachverhalt. „Mein Cousin in Trinidad will sich nicht impfen lassen, weil sein Freund geimpft wurde und impotent wurde. Seine Hoden sind angeschwollen. Sein Freund stand kurz vor der Hochzeit, und jetzt hat das Mädchen die Hochzeit abgesagt. Also betet einfach und stellt sicher, dass ihr mit eurer Entscheidung zufrieden seid und nicht schikaniert werdet“, äußerte sie sich auf nochmals auf Twitter. Schon gelesen? Cardi B: Die Sängerin wurde wieder Mama!