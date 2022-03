Nicki Minaj: 10 Fakten über die Sängerin

Die Rapperin hat in den letzten Jahren eine krasse Weltberühmtheit erreicht. Auf der ganzen Welt hat sie Millionen von Fans und ist nicht nur in den USA ein großer Star. Über die 39-Jährige gibt es aber auch eine Menge Fakten, die die meisten gar nicht so kennen. Mit diesem Wissen kannst du safe bei deinen Freunden prahlen.

Nicki Minaj ist nicht umsonst auch als „Queen of Hip-Hop“ oder auch als „Queen of Rap“ bekannt, denn sie hat die Szene ordentlich aufgemischt. Und das ist sehr beachtenswert. Schließlich ist die Rapszene fast nahezu männlich und Frauen werden oft in diesem Genre nur belächelt. Doch sie schaffte es, sich ordentlich Respekt aufzubauen und auch für viele andere weibliche Künstlerinnen ein Vorbild zu sein.

Steckbrief zu Nicki Minaj

Künstlername: Nicki Minaj

Nicki Minaj Bürgerlicher Name: Onika Tanya Maraj

Onika Tanya Maraj Geburtstag: 08.12.1982

08.12.1982 Sternzeichen: Schütze

Schütze Geburtsort: Port of Spain / Trinidad und Tobago

Port of Spain / Trinidad und Tobago Größe: 157 cm

157 cm Gewicht: 62 kg

10 Fakten über die Rapperin

Sie wuchs im Stadtteil Saint James in Port of Spain auf. Das liegt im Inselstaat Trinidad und Tobago.

Onika Tanya Maraj wuchs die ersten fünf Jahre bei ihrer Großmutter auf. Die Rapperin hat afrikanische und indische Wurzeln.

Ab ihrem fünften Lebensjahr zog sie dann in den New Yorker Stadtteil Queens zu ihren Eltern.

Sie ging auf eine Schauspiel- und Musikschule mit dem Namen LaGuardia High School in Manhattan und schloss sie im Jahr 2003 ab.

Ihre Musikkarriere startete 2004. So sah man sie im Hintergrund von einigen Rappern, wo sie beispielsweise in verschiedenen Hooks zu hören war.

Noch im gleichen Jahr wurde sie auf der Plattform „MySpace“ von einem Produzenten entdeckt und bekam einen Plattenvertrag.

Danach ging es für die Rapperin steil bergauf. Der Rapper Lil Wayne nahm Kontakt mit ihr auf und sie wurde dadurch bekannter.

Nicki Minaj war schon in einigen Filmen und Serien zu sehen. Zudem sitzt sie auch gern in Jurys von verschiedenen TV-Shows.

Alle ihrer vier Alben gingen in den USA Platin und waren auch in vielen anderen Ländern ein richtiger Erfolg.

Seit 2019 ist sie mit Kenneth Petty verheiratet. Allerdings drohen ihm zurzeit bis zu zehn Jahren Haft, weil er ein verurteilter Sexualstraftäter ist und sich nach einem Umzug im Bundesstaat Kalifornien nicht als solcher registriert habe.