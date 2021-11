Nicht schon wieder allein zu Haus: Wie gut ist die Kevin – Allein zu Haus-Neuauflage?

Der Weihnachtsklassiker „Kevin – Allein zu Haus“ ist einer der erfolgreichsten Filme der kalten Jahreszeit. Nun hat sich Disney Plus an etwas gewagt, wovor sich viele sträubten. Sie haben eine Neuauflage des Films produziert. Doch wie gut ist „Nicht schon wieder allein zu Haus“ wirklich geworden? Immerhin ist die Messlatte durch die Vorgänger immens hoch.

Weihnachtsfilme sind wirklich eine Wissenschaft für sich. Entweder sie sind gut und laufen jedes Jahr aufs Neue in der Weihnachtszeit oder sie floppen einfach und verschwinden von der Bildfläche. Wenn man dann noch eine Neuauflage von einem der erfolgreichsten Filme produziert, ist das Risiko natürlich noch mal viel höher. Was kann der neue Film von Disney?

Darum durfte Disney eine Neuauflage des Klassikers drehen

Hinter Filmen stecken immer eine Menge Rechte und Lizenzen. Wie kann es eigentlich sein, dass der Streamingdienst Disney einfach eine Neuauflage von ,,Kevin – Allein zu Haus“ drehen und veröffentlichen darf? Immerhin wurde der Film von 1990 von 20th Century Fox gedreht. Das liegt daran, weil die Produktionsfirma seit vier Jahren zur Disney-Familie gehört. Dadurch hat Disney Rechte an den Filmen und darf eine Neuauflage drehen. Aber ist die Fortsetzung wirklich gelungen?

Ist „Nicht schon wieder allein zu Haus“ gefloppt?

Kann man so sagen. Wenn man nur mal die Bewertung bei Moviepilot.de anschaut, dann kommt man dort gerade einmal auf 2,6 von zehn Punkten – und so ähnlich sieht es auch auf Seiten wie Filmstarts.de oder Kino-Zeit.de aus. Auf IMDb.com erreicht der Film zumindest 3,5 von zehn möglichen Punkten. ,,Nicht schon wieder allein zu Haus“ selbst ist dabei eigentlich gar nicht mal sooo schlecht, wie die Bewertungen auf den ersten Blick aussehen. Die Erwartungen sind nur verdammt hoch an den Film gewesen. Das ist auch logisch, wenn man sich an einem der erfolgreichsten Weihnachtsklassikern orientiert. Leider wurden einfach nur sehr viele Parallelen geschaffen und sich an dem Original orientiert. Der Film ist daher durchschaubar und die Dinge, die anders gemacht wurden, erscheinen nicht so überzeugend. Schon gelesen? Das sind die erfolgreichsten Weihnachtsfilme aller Zeiten