„Nicht mal für 5 Millionen Euro“: Pietro Lombardi würde nie in diese TV-Show gehen!

Pietro Lombardi wurde durch „Deutschland sucht den Superstar“ bekannt. Seit einigen Jahren ist er selbst Juror in der erfolgreichen Castingshow. Der Sänger war bereits in zahlreichen TV-Shows zu sehen – doch an einem Format würde der 31-Jährige nie teilnehmen.

Durch DSDS wurde Pietro Lombardi über Nacht zum Star. Seitdem ist er aus dem TV-Geschäft nicht mehr wegzudenken und wirkte in zahlreichen Produktionen mit. Doch ein Format würde für den Sänger niemals infrage kommen – selbst dann nicht, wenn er dafür fünf Millionen Euro erhalten würde.

Pietro Lombardi würde nie ins Sommerhaus gehen

In einer Instagram-Fragerunde wollte ein Fan wissen: „Würdest du mit Laura ins Sommerhaus ziehen?“ Die Antwort von Pietro Lombardi könnte kaum klarer ausfallen: „Nicht mal für 5 Millionen Euro“ Zwar findet er die Show als Zuschauer sehr unterhaltsam – aber selbst daran teilnehmen würde er nie. „Das Sommerhaus der Stars“ sorgt immer wieder für Zoff unter den Kandidaten – auch in dieser Staffel. So kam es zu einem handfesten Skandal – sogar die Staatsanwaltschaft hat sich eingeschaltet. Für Pietro Lombardi wäre ein solches Format wohl zu viel Stress.

Die Fans waren neugierig und wollten auch Details zu seinem neuen Eigenheim mit Laura wissen. „Seid ihr weit weg von Alessio, wenn ihr in das neue Haus zieht?“, fragt ein User. Pietro Lombardi antwortet darauf: „Entfernung, wie weit weg, ist unwichtig. Es wird sich nichts ändern. Ich sehe Alessio genau wie jetzt, da gibt es keinen Unterschied.“