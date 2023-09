NFL: Diese Spiele zeigt RTL heute am 10.09.23

Das lange Warten nach dem „Super Bowl“ im Februar hat endlich ein Ende. Am 07. September startete die „Regular Season“ der NFL. Am heutigen Sonntag stehen gleich drei Spiele an – und das zur besten Sendezeit.

Mit der Partie zwischen Detroit Lions und Kansas City Chiefs startete die reguläre NFL-Saison. Die Partie fand jedoch mitten in der Nacht statt. Football-Fans kommen an diesem Sonntag voll auf ihre Kosten. Denn RTL und RTL+ zeigen am heutigen Sonntag gleich drei Parteien in der Primetime.

Diese Spiele zeigen RTL und RTL+ am 10. September 2023

RTL

19:00 Uhr: Cincinnati Bengals vs Cleveland Browns

22:25 Uhr: Miami Dolphins vs. Los Angeles Chargers

RTL+

19:00 Uhr: Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons

RTL zeigt künftig alle NFL-Spiele

Fans müssen sich in dieser Saison umgewöhnen. Denn erstmals wird RTL die Spiele der Football-Liga zeigen – in den vergangenen Jahren liefen diese bei ProSieben und ProSieben Maxx. Beginnend mit der Saison 2023/24 sind RTL und NITRO die exklusiven Free-TV-Partner der NFL in Deutschland. Daneben wird eine Partie wöchentlich exklusiv bei RTL+ zu sehen sein. Jeweils zwischen September und Februar können sich Football-Fans in jeder Saison auf rund 80-Liveübertragungen freuen. Die Vereinbarung umfasst den Draft im April, dazu die Preseason und Regular Season, die gesamten Play-Offs und das internationale Mega-Sportereignis des Jahres, den Pro Bowl und den Super Bowl mit seinem enormen weltweiten Faninteresse und den legendären Halbzeitshows.