NFL: Das sind die Moderatoren, Experten und Kommentatoren bei RTL

Die NFL geht in die neue Saison! Die National Football League ist einer der größten Sportligen der Welt. In den vergangenen Jahren hat ProSieben die Football-Spiele gezeigt. Seit dieser Saison liegen die Rechte bei RTL.

RTL Deutschland ist die neue TV-Heimat der US-amerikanischen National Football League (NFL). Beginnend mit der Saison 2023/24 sind RTL und NITRO die exklusiven Free-TV-Partner der NFL in Deutschland. Daneben wird eine Partie wöchentlich exklusiv auf RTL+ zu sehen sein. Jeweils zwischen September und Februar können sich Football-Fans in jeder Saison auf rund 80-Liveübertragungen freuen.

Das sind die Moderatoren, Experten und Kommentatoren bei RTL

Frank Buschmann

Frank „Buschi“ Buschmann ist aus der Sport- und Medienlandschaft kaum noch wegzudenken. Seine journalistische Laufbahn startete der ehemalige Zweitliga-Basketballer 1993 als freier Mitarbeiter in der Sportredaktion von 107.7 Radio Hagen. Im Anschluss wechselte er zu Sport1 (ehemals DSF), wo er über 20 Jahre lang als Kommentator und Moderator tätig war und in den 1990er Jahren die NBA-Spiele live aus den USA in die deutschen Wohnzimmer transportierte. Seit 2006 kommentiert er außerdem die Fußball-Bundesliga, den DFB-Pokal, sowie die UEFA Champions League für verschiedene Pay-TV-Sender. Auch den NFL-Fans ist Frank Buschmann bestens bekannt: 2012 berichtete „Buschi“ erstmals im deutschen Free-TV vom Super Bowl und kommentierte von 2015 bis 2017 die Regular Season, die Playoffs, sowie diverse Super Bowls. Für seine Arbeit als Sportkommentator wurde er mehrfach ausgezeichnet. Das Multitalent ist dem TV-Publikum zudem aus unzähligen Unterhaltungs-Shows wie „Schlag den Raab“, „Schlag den Star“, „Eine Liga für sich – Buschis Sechserkette“ und nicht zuletzt natürlich den RTL-Erfolgsformaten „Ninja Warrior Germany“ und „Top Dog Germany“ bekannt. Zusammen mit Florian Schmidt-Sommerfeld betreibt er zudem den wöchentlichen Sportpodcast „LAUSCHANGRIFF – Endlich was mit Sport!“.

Patrick Esume

Patrick „Coach“ Esume (* 3. Februar 1974 in Hamburg) ist ein deutscher American-Football-Trainer, ehemaliger -Spieler und Moderator. Seine ersten Trainererfahrungen sammelte er 1999 bei den Hamburg Wild Huskies. 2002 ging er zu Frankfurt Galaxy, mit denen er 2003 den World Bowl gewann. 2005 wechselte er zu den Hamburg Sea Devils, wo er als Running Back– und Special-Teams-Trainer arbeitete. 2006 erhielt er ein NFL Minority Coaching Fellowship bei den Oakland Raiders, was ihm eine Stelle als Positionstrainer während des Trainingscamps sicherte. 2007 gewann er als erster Nicht-Amerikaner in der Rolle des Offensive Coordinators den World Bowl. Im selben und im Folgejahr erhielt er erneut zwei Fellowships, diesmal bei den Cleveland Browns. Nach einer erfolgreichen Saison 2009 als Head Coach bei den La Courneuve Flash, mit welchen er französischer Meister wurde, wurde er, nach einem Aufenthalt bei den Philadelphia Eagles, zum Head Coach der Kiel Baltic Hurricanes. Mit ihnen gewann er 2010 den German Bowl und 2014 die European Football League. Trotz dieses Erfolges trennten sich die Hurricanes am 7. Oktober 2014 von Esume. Am 5. Dezember 2014 wurde er zum Head Coach der Französischen American- Football-Nationalmannschaft ernannt. Im November 2015 wurde er Assistenztrain¬er des designierten Head Coaches Denauld Brown bei den Hamburg Huskies und übernahm im März 2016 nach dem Scheitern der Verpflichtung Browns weitgehend dessen Aufgaben, bis er im November 2016 den Verein wieder verließ. 2017 konnte er als Head Coach der französischen American-Football-National¬mannschaft bei den World Games triumphieren. Im Finale setzte sich sein Team mit 14:6 gegen Deutschland durch. 2018 führte er Frankreich durch einen 28:14-Sieg im Finale der American Football Europameisterschaft in Finnland zum Titelgewinn. Im Juni 2019 trat Esume von seinem Amt als französischer Nationaltrainer zurück. Seit 2015 arbeitet er als Experte und Kommentator im Free-TV. Am 4. November 2020 wurde bekannt, dass Esume als Hauptinitiator der erste Commissioner der neu gegründeten European League of Football sein wird. Die kontinentale Liga startete im Juni 2021 in ihre erste Spielzeit.

Adrian Franke

Adrian Franke wurde am 11. Mai 1989 in Speyer geboren. Aufgewachsen in Mannheim, studierte er in Heidelberg Geschichte und Anglistik, während er parallel bereits für mehrere Sport-Medien Artikel schrieb. Sein Volontariat absolvierte er beim Online-Portal SPOX.com (2015-2017), wo er anschließend bis März 2023 den NFL-Bereich leitete. Mittlerweile arbeitet er als NFL-Kolumnist für den kicker und berichtet im Podcast „Down Set Talk!“ über die NFL.“

Markus Kuhn

Markus Kuhn spielte von 2012 bis 2016 für die New York Giants. Der Defensive Tackle schrieb Geschichte, als ihm am 7. Dezember 2014 als erster deutscher NFL-Profi ein Touchdown gelang. 2007 zog es Kuhn in die USA, wo er zunächst im Collage-Team der North Carolina State University auflief und im NFL Draft 2012 von den Giants ausgewählt wurde. Nach seinem Abschied aus New York zum Ende der Saison 2015/16 wechselte der gebürtige Mannheimer zu den New England Patriots. Kurz darauf beendete Kuhn 2016 seine aktive Spielerlaufbahn und widmete sich einem Studium in Sportmanagement an der renommierten Columbia University in New York. Im Anschluss war der 36-Jährige unter anderem für die New York Giants in offizieller Funktion tätig. Heute unterstützt Kuhn neben seinen Auftritten als TV-Experte und Kommentator für deutsche sowie US-Broadcaster die NFL, die New England Patriots sowie die Spielergewerkschaft (NFLPA) bei der Internationalisierung. Außerdem kennt man den ehemaligen Defensive Tackle als Moderator des deutschsprachigen NFL-Podcasts.

Mitja Lafere

Mitja Lafere, Jahrgang 1990, startete seine Fernsehkarriere bereits in jungen Jahren mit der Moderation der Fußballsendung „Liga Disney Channel“ sowie des RTL II Jugendformats Pokito TV mit Gästen wie Justin Bieber und co. Danach präsentierte der gebürtige Münchner verschiedene Formate für „Cartoon Network“ und ergatterte 2011 eine Hauptrolle in der Nickelodeon-Serie „Das Haus Anubis“. 2016 war er als Sidekick und Studio-DJ in der KiKa-Show „Elton!“ im Einsatz. Seit 2020 moderiert Mitja Lafere verschiedene Sport Liveübertragungen wie die „X-Games“, „Street League“ sowie die „Dew Tour“ und betreibt gemeinsam mit Daniel Abt und Bene Mayr den wöchtenlichen Podcast „Reden am Limit“.

Nadine Nurasyid

Nadine Nurasyid ist als Headcoach und Defensive Coordinator der Munich Cowboys die erste und einzige Frau im europäischen American Football bei einem Profi-Männerteam. Für ihre Arbeit wurde sie als GFL „Coach of the Year“ ausgezeichnet. Die gebürtige Münchnerin begann ihre aktive Karriere 2013 beim Ladies-Team der Munich Cowboys. 2018 erreichte sie den „Ladies Bowl“ und wurde zum „Most Valuable Player Defense“ gekürt. Sie war darüber hinaus sowohl in der deutschen Tackle- als auch Flagfootball-Nationalmannschaft aktiv. Parallel dazu sammelte sie erste Erfahrungen als Coach bei den Straubing Spiders, bis sie 2019 im Trainerteam der Munich Cowboys startete. Nadine Nurasyid gehört seit 2022 auch zum Coaching-Staff der deutschen Nationalmannschaft. Zudem ist die studierte Sport- und Gesundheitswissenschaftlerin als Personal Coach, Dozentin und Key-Note-Speakerin tätig und gründete 2020 in München das „Munich Athlete Development“ (MAD). In der Saison 2022/2023 war Nadine Nurasyid, sowohl beim NFL Munich Game, als auch beim Super Bowl als Co-Kommentatorin für die ARD im Einsatz.

Florian Schmidt-Sommerfeld

Florian Schmidt-Sommerfeld, auch bekannt unter seinem Spitznamen „Schmiso“, wurde am 15. Januar 1990 in München geboren. Er ist als Kommentator und Moderator tätig. Seit 2016 ist er für ProSieben und Sat.1 im Einsatz. Bei ProSieben moderiert er die Show „99 – Eine:r schlägt sie alle“ und einstündige Galileo Spezialsendungen sowie auf Sat.1 die Samstagabendshow „Die große ProSieben Völkerball Meisterschaft“. Seit 2017 arbeitet er zudem bei Sky Deutschland, dort kommentiert er in den Bereichen Handball und Fußball unter anderem Bundesliga-Partien und fungiert als Experte der englischen Premier League. Florian Schmidt-Sommerfeld ist auch als Podcast-Host aktiv und moderiert seit 2019 den Sportpodcast „LAUSCHANGRIFF – Endlich was mit Sport!“ zusammen mit Frank Buschmann und den Handball-Podcast „Hand aufs Harz – Der Handball-Podcast“.

Jan Stecker

Jan Stecker (63) berichtet seit 1995 über die NFL als Moderator, Kommentator und Experte im deutschen Free- sowie Pay-TV. Als Quarterback lief er von 1980 bis 1984 für die „Red Barons Cologne“ sowie von 1985 bis 1992 für die „Cologne Crocodiles“ auf, wo er die letzten beiden Jahre seiner aktiven Spielerkarriere als Tight End zum Einsatz kam. Für die deutsche Football-Nationalmannschaft war Jan Stecker bei drei Europameisterschaften dabei (83, 85, 87). Seine TV-Karriere startete 1995 als Moderator der „World League of American Football“. Bis 2007 war er in der kurz darauf eingestellten NFL Europa als Stadionsprecher bei „Düsseldorf Rhein Fire“ im Einsatz. Seit Ende 2021 spricht „Stecko“ auch in seinem zweiwöchentlich erscheinenden Podcast „Quarterback-Sneak“ über die NFL. Als Fernsehmoderator führte der leidenschaftliche Sportexperte außerdem durch Box-, Darts- und Motorsport-Übertragungen und moderierte 14 Jahre lang das Automagazin „Abenteuer Auto“.

Mona Stevens

Mona Stevens ist für die „Saarland Ladycanes“ sowie seit 2022 für die deutsche Football-Nationalmannschaft der Frauen auf der Position des Quarterbacks aktiv. Gleichzeitig ist sie Gründerin der seit 2014 bestehenden „Saarland Ladycanes“. Außerdem spielt die Saarländerin seit 2021 auf der Position des Quarterbacks sowie Widereivers der deutschen Flag-Football-Nationalmannschaft der Frauen und ist ebenfalls Spielmacherin der „Saarland Hurricanes Flag Attack“ (Mixed). Seit 2022 fungiert Stevens für die NFL als offizielle Botschafterin des Flag Footballs, einer Variante des American Footballs ohne die sogenannten „Tackles“. Für NITRO und RTL+ war Mona Stevens erstmals als Studiogast beim NFL Draft Ende April zu sehen.

Sebastian Vollmer

Sebastian Vollmer ist als zweimaliger Super-Bowl-Sieger der erfolgreichste Deutsche in der Geschichte der NFL und spielte von 2009 bis 2017 für die New England Patriots. Seine aktive Laufbahn begann Vollmer 1998 bei den Düsseldorf Panthers. 2004 zog es ihn in die USA, wo er zunächst für das College-Team der University of Houston auflief. Im NFL Draft 2009 wurde der Offensive Tackle von den Patriots in der zweiten Runde ausgewählt und entwickelte sich zu einem der besten Spieler auf seiner Position (Wahl ins NFL-„All Pro Team“ 2010). An der Seite von Star-Quarterback Tom Brady gewann er 2014 und 2016 den Super Bowl. 2017 gab er schließlich das Ende seiner aktiven NFL-Karriere bekannt und ist seitdem in Deutschland als auch in den USA als TV-Experte und Kommentator im Einsatz. Außerdem fungiert die ehemalige Nr. 76 für die New England Patriots sowie die NFL als offizieller Botschafter für den deutschen Markt.

Alex von Kuczkowski

Alex von Kuczkowski, 1977 in Hamburg geboren, arbeitete 15 Jahre als Sport-Redakteur für große deutsche Tageszeitungen und berichtete über nahezu alle Sportarten. Seit 2014 ist er selbstständig, in unterschiedlichen digitalen Content-Projekten aktiv und unter anderem Gründer und Geschäftsführer der beliebten American-Football-Plattform „Footballerei“. Außerdem ist Alex von Kuczkowski, in der Fan-Community vielmehr bekannt als „Kucze“, Autor mehrerer Bücher rund um die Welt der NFL.

Björn Werner

Björn Werner, geboren am 30. August 1990 in Berlin, ist ein ehemaliger deutscher American Football-Spieler auf der Position des Outside Linebackers. Er stand bei den Indianapolis Colts und den Jacksonville Jaguars in der National Football League (NFL) unter Vertrag. Werner begann seine Karriere in der Jugend der Berlin Adler und ging im Alter von 16 Jahren in die USA, wo er für die High School von Salisbury, Connecticut, spielte. Im Jahr 2010 wurde er in die Weltauswahl „The World“ berufen. Daraufhin bekam Björn Werner, der in den USA den Spitznamen “Berlin Wall” erhielt, Angebote von insgesamt 13 Colleges, die Football auf höchster Ebene spielen. Werner entschied sich im Februar 2010 für die „Seminoles“ der Florida State University, für die er bis 2013 sehr erfolgreich aktiv war und unter anderem als erster Abwehrspieler zum “Most Valuable Player” (MVP) gewählt wurde. Im April 2013 wurde Björn Werner in der ersten Runde des NFL Drafts als 24. Spieler von den Indianapolis Colts ausgewählt. Damit ist er der erste deutsche American Foot¬ball-Spieler, der in der ersten Runde des Auswahlverfahrens verpflichtet wurde. Nach seinem Wechsel zu den Jacksonville Jaguars musste Björn Werner im Januar 2017 aufgrund anhaltender Knieprobleme seine aktive NFL-Karriere bereits im Alter von 26 Jahren beenden. Bereits beim Super Bowl 2015 war Björn Werner zum ersten Mal als TV-Experte neben den beiden Moderatoren Frank Buschmann und Jan Stecker im Free-TV im Einsatz. 2016 und 2017 folgten weitere Experten-Einsätze. Seit 2019 ist er fester Bestandteil der deutschen Football TV-Übertragungen.

Jana Wosnitza

Jana Wosnitza, Jahrgang 1993, berichtet als Journalistin und Fernsehmoderatorin über verschiedene Sportarten. Nach ihrem BWL-Studium begann die gebürtige Kölnerin ihre journalistische Laufbahn 2018 mit einem Volontariat bei SPORT1, das sie 2020 abschloss. Seitdem steht Jana Wosnitza für den Sportsender als Moderatorin für zahlreiche Formate und Events wie die Darts- und die Eishockey-WM sowie für den SPORT1 „Doppelpass“ vor der Kamera.