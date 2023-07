News des Tages am 18.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.07.23

Gruppenvergewaltigung auf Mallorca: Mit dieser Strafe müssen die Täter rechnen

Fünf Männer aus Dortmund sollen an der Playa de Palma in Mallorca eine 18-Jährige vergewaltigt haben. Die Verdächtigen sitzen in Untersuchungshaft und streiten die Vorwürfe ab. Mit einem der Männer soll die Frau einvernehmlichen Sex gehabt haben – später kamen jedoch Freunde dazu, welche sie zu sexuellen Handlungen gezwungen haben sollen. „Dort reicht es für eine Vergewaltigung oder einen Sexualstraftäter aus, dass er die Tat einfach gegen den Willen des Opfers begangen hat“, sagt Anwalt Johann Riemenschneider im Interview mit RTL. Sollten die Verdächtigen verurteilt werden, drohen ihnen in Spanien hohe Strafen: „In Spanien droht den Tätern eine Strafe von mindestens vier Jahren bis zwölf Jahren maximal. Und sollte herauskommen, dass die Vergewaltigung durch Gewalt oder Bedrohung zustande gekommen ist, dann liegt die Mindeststrafe sogar bei sechs Jahren bis zu zwölf Jahren maximal.“

Fünf Menschen sterben bei Flugzeugabsturz in Polen

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges sind in Polen fünf Menschen ums Leben gekommen. Beim Landeanflug auf den Sportflughafen Chrcynno krachte die Maschine in einen Hangar. Die Gruppe suchte dort Schutz vor einem Gewitter. „Es ist bekannt, dass jeder Mensch, der weiß, dass ein Sturm aufzieht, einen sicheren Ort aufsucht. Leider hat sich dieser Hangar nicht als ein solcher erwiesen“, sagte eine Feuerwehrsprecherin laut Medienberichten. Zur Identität der Opfer ist derzeit noch nichts bekannt.

Schädelbruch! Jugendgruppe attackiert Mann in Berlin

Ein 54-jähriger Mann wurde von einer Jugendclique am Sonntagabend in Berlin-Neukölln schwer verletzt. Die brutale Attacke ereignete sich auf der Straße Richardplatz Ecke Karl-Marx-Platz. Die Teenager traten auf das Opfer sogar noch ein, als er auf dem Boden lag. Laut der Bild-Zeitung erlitt der 54-Jährige eine Schädelfraktur und diverse Einblutungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht – beim Eintreffen soll er nicht ansprechbar gewesen sein. Polizisten konnten die Jugendlichen in der Karl-Marx-Straße stellen.