News des Tages am 31.10.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 31.10.23

Terror-Expertin: Klima-Kids sind „willkommene Idioten“ der Hamas

Bei ihrer Freitags-Demo vor dem schwedischen Parlament in Stockholm halten Greta Thunberg zahlreiche Plakate hoch – nur eins bezog sich aufs Klima. Auf vielen anderen ist „Palästina“ zu lesen. „Die Palästinenser in Gaza sind Werkzeuge des Iran, und die West-Kinder à la ‚Fridays for Future‘ sind deren willkommene Idioten“, erklärt Terrorismus-Expertin Bettina Röhl in der Bild-Zeitung. Und weiter: „Die Organisation solidarisiert sich de facto mit den Hamas-Terroristen – offensichtlich mit einem außerordentlich primitiven Grundlagenwissen. Gleichzeitig haben die Aktivisten einen Hang zu extremen Haltungen. Das halte ich für eine gefährliche Kombination, die man ernst nehmen muss.“

Vier Menschen sterben bei Baustellen-Unfall in Hamburg

Ein Gerüst ist in der Hamburger Hafencity am Montag zusammengebrochen. Dabei kamen vier Menschen ums Leben. Bei den Kollegen herrscht große Betroffenheit. „Ich war dort vor Kurzem selbst noch drauf, da ging noch alles. Deswegen denke ich: ‘Gott sei Dank’. Ich habe meinen Eltern direkt Bescheid gesagt, dass es mir gut geht“, schildert Nico Grubesic gegenüber der dpa. Kollege Falko Baranowski beschreibt. „Heute Morgen gab es Alarm und dann wusste erstmal keiner, was los ist. […] Später haben wir erfahren, dass vier oder fünf Mann in die Tiefe gestürzt sind und einer überlebt hat.“ Das Baugerüst war rund 30 Meter hoch.

Finanzminister Christian Lindner verteidigt Luxusleben

Ein Porsche und eine protzige Hochzeit: Dafür müssen Christian Lindner und seine Frau Franca Lehfeldt ordentlich Kritik einstecken. Der Finanzminister verteidigt in einem Interview sein Luxusleben. „Ich bekenne mich dazu – ja voll“, sagte der FDP-Bundesvorsitzende am Montagabend beim „Ständehaus-Treff“ der Rheinischen Post (RP). „Von meinem selbst verdienten, nicht geschenkten, nicht geerbten, nicht gestohlenen Geld habe ich mir vor zehn Jahren einen 42 Jahre alten Porsche gekauft“, erklärte der Politiker weiter. „Ich gehe noch weiter: Letztes Jahr habe ich von meinem eigenen Geld meine Hochzeit auf Sylt bezahlt. – Und wissen Sie was? Wer ein Problem mit Porsche, Sylt oder sonst was hat: Es gibt so viele Parteien, dann kann man eine andere wählen“, so Christian Lindner.