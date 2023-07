News des Tages am 31.07.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 31.07.23

Brennender Frachter aus Gefahrenzone geschleppt

Vor der Küste der Urlaubsinsel Ameland (Niederlande) brennt ein gigantischer Frachter mit fast 2.857 Autos an Bord! Bergungsspezialisten vor der niederländischen Küste haben den Frachter zu einem weniger gefährlichen Liegeplatz transportiert. Am Montag sollte das rund 200 Meter lange Schiff dort ankommen, rund 16 Kilometer vor der Wattenmeerinsel Schiermonnikoog. Unterdessen fordern Politiker neue Vorgaben für Schiffsrouten. Der niedersächsische Ministerpräsident Christian Meyer (Grüne) hat die Bundesregierung aufgefordert, für bestimmte Schiffe die Fahrten nahe der Küste zu verbieten.

Franzose postet Bild von Hochhausdächern – wenig später stürzt er in den Tod

Er wollte an der Fassade eines Gebäudes der Tregunter Towers in Hongkong klettern – doch das bezahlte er mit seinem Leben! Extremsportler Remi Enigma stürzte 68 Stockwerke in die Tiefe, wie mehrere Medien berichten. Der Franzose war regelmäßig auf zahlreiche Gebäude in aller Welt gestiegen und filmte sich dabei – die Aufnahmen stellte er danach ins Netz. Unter dem letzten Post auf seinem Instagram-Kanal sprechen zahlreiche User seinen Angehörigen ihr Beileid aus. „Ruhe in Frieden“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Darum verdoppelt Penny in dieser Woche die Preise

Gewaltige Preis-Explosion bei Penny: Der Discounter wird in dieser Woche die Preise für einige Produkte nahezu verdoppeln. Wiener Würstchen kosten plötzlich 6,01 Euro statt 3,19 Euro. Es handelt sich hierbei um ein Experiment. „Wir sehen, dass viele unserer Kundinnen und Kunden unter den unverändert hohen Lebensmittelpreisen leiden. Dennoch müssen wir uns der unbequemen Botschaft stellen, dass die Preise unserer Lebensmittel, die entlang der Lieferkette anfallen, die Umweltfolgekosten nicht widerspiegeln“, sagt Penny-Manager Stefan Görgens laut einer Mitteilung. Insgesamt betreffe das nur 9 Produkte. Rund 3.000 Artikel hat die Kette im Sortiment.