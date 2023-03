News des Tages am 31.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 31.03.23

Explosion sprengt Wohnhaus: 16 Verletzte – Säugling in Lebensgefahr

Eine gewaltige Explosion hat am Donnerstagabend die Fußgängerzone von Eschweiler (Nordrhein-Westfalen) erschüttert. 16 Menschen wurden dabei verletzt – darunter befindet sich auch ein Säugling. Durch die Explosion gingen zahlreiche Fensterscheiben zu Bruch und auch einige Geschäfte wurden zerstört. Die Detonation löste zudem ein riesiges Feuer aus, welches erst gegen 2 Uhr nachts gelöscht werden konnte.

Donald Trump muss vor Gericht

Das hat es so auch noch nie gegeben: Ex-US-Präsident Donald Trump muss vor Gericht. Wegen einer Straftat wurde er angeklagt. In New York soll ihm der Prozess gemacht werden. Es geht in dem Fall um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin. Trump sprach von „politischer Verfolgung und Wahlbeeinflussung“. Auch einige Republikaner reagierten fassungslos.

Aldi Süd kündigt wichtige Änderung für alle Filialen an

Aldi Süd baut ab April seine Kühltheken um. Der Discounter kündigte an, Kühlregale mit Türen ausstatten zu wollen. „Bereits heute werden zur Kühlung der Lebensmittel in den Filialen rund 90 Prozent der Kältetechnik mit natürlichem Kältemittel betrieben. Die Ergänzung der Kühlstrecke um Türen ist ein wichtiger Beitrag, um den Energieverbrauch in unseren Filialen weiter zu senken”, sagt Dr. Julia Adou, Director Corporate Responsibility bei Aldi Süd.