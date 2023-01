News des Tages am 31.01.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 31.01.23

Ukraine-Krieg: Russland schickt weitere Truppen in Grenzregion

Kiew fürchtet eine weitere Offensive aus Moskau. Denn Russland hat im Grenzgebiet Kursk seine Truppen verstärkt. Laut dem örtlichen Gouverneur wurde das Gebiet mehrfach von der Ukraine beschossen. Die Gebiete im Nordosten der Ukraine wurden inzwischen vom ukrainischen Militär zurückerobert. Unterdessen hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj deutlich gemacht, dass sein Tussland in jeglicher Hinsicht verlieren muss. „Der russische Terror muss überall und in jeder Hinsicht verlieren: sowohl auf dem Schlachtfeld als auch insofern, dass in unserem Land keine einzige Ruine übrig bleibt. So dass wir alles wiederaufbauen und damit beweisen können, dass die Freiheit stärker ist“, sagte der Staatschef in einer Videobotschaft.

Karlsruhe entscheidet über Berlin-Wahl

Es war die Pannen-Wahl des Jahres! Die Wahl 2021 in der Hauptstadt wurde aufgrund zahlreicher Pannen für ungültig erklärt und soll am 12. Februar 2023 wiederholt werden. Ob das aber wirklich so kommt, bleibt abzuwarten. Denn das hängt noch von einer Eilentscheidung des Bundesverfassungsgericht am Dienstag ab. Neben dem Abgeordnetenhaus müssen auch die zwölf Bezirksverordnetenversammlungen neu gewählt werden. Es geht um einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung. Mit dem Eilantrag wollen Kläger:innen erreichen, dass die Wahl so lange nicht wiederholt werden darf, bis Karlsruhe im Hauptverfahren entschieden hat, welches nach dem Eilverfahren stattfinden soll.

ZDF-Magazin „Leute heute“ wird nach 25 Jahren eingestellt

Das ZDF-Magazin „Leute heute“ wird nach mehr als 25 Jahren eingestellt. Der Sender will sich verjüngen und mehr auf Inhalte in Mediatheken setzen. Stattdessen soll das Magazin „Hallo Deutschland“ verlängert werden, welches künftig auch Prominews abdecken soll. Die Mitarbeiter:innen wurden über die Entscheidung bereits in der vergangenen Woche informiert. „Für mich war und ist es ein Privileg, mit einem exzellenten Team täglich eine erfolgreiche, anspruchsvolle Sendung abzuliefern. Und zur Aufgabe einer Journalistin gehört es auch, offen für den digitalen Wandel zu sein“, sagt Moderatorin Karen Webb im Interview mit der Bild am Sonntag.

WETTER: 3 bis 6 Grad, eher regnerisch und teilweise auch stürmisch.

TV-TIPP DES TAGES: „Dünentod – Ein Nordsee-Krimi: Das Grab am Strand“ um 20:15 Uhr bei RTL.