News des Tages am 30.10.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 30.10.23

Terror-Gefahr in Deutschland: Polizei und Experten warnen vor Anschlägen

Nach dem Überfall der Hamas auf Israel ist die Terror-Angst auch zurück in Deutschland zurück. „Die akute Terrorgefahr wohnt in unserem Land. Unter uns leben immer mehr radikale Muslime. Die gezielte Radikalisierung ganzer Gruppen ist Teil der Strategie zur Destabilisierung westlicher Gesellschaften, eingefädelt von Regimen wie Russland, dem Iran, Katar und zunehmend auch China“, sagt Elmar Brok, Außenpolitik-Urgestein der Union, in der Bild-Zeitung. „Der Nahost-Konflikt schlägt auch hier bei uns ein“, warnt auch der Gewerkschaftschef der Bundespolizisten (GdP-Bundespolizei), Andreas Roßkopf. CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt fordert: „Der Kanzler muss beim Stopp der illegalen Migration endlich eine Führungsrolle in Europa übernehmen. Dazu gehört als Erstes die Anerkennung, dass die Belastungsobergrenze für Deutschland erreicht ist.“

16 Jahre nach ihrem Verschwinden: Polizei entschuldigt sich bei Maddies Eltern

Im Mai 2007 verschwand Madeleine McCann aus einem Ferien-Appartment an der Algarve in Portugal. Damals war das Mädchen drei Jahre alt – bis heute ist unklar, was mit ihr passiert ist. Die portugiesische Polizei hat sich jetzt bei ihren Eltern entschuldigt, wie die BBC meldet. Sie haben sich dafür entschuldigt, wie die Ermittler den Fall untersuchten und ihre Eltern behandelten. Denn damals wurden ihre Eltern als Verdächtige erklärt. Denn zunächst stand im Raum, dass sie die Entführung inszeniert haben könnten. Die Ermittler glauben, dass ein Deutscher der Täter ist, welcher wegen Vergewaltigung derzeit im Knast sitzt. Er bestreitet jedoch, mit dem Verschwinden von Maddie etwas zu tun zu haben.

Zwei Leichen in Berliner Wohnung gefunden

In Berlin-Treptow waren Ermittler der Mordkommission und Spezialisten der Kriminaltechnik m Einsatz. Denn in einer Wohnung wurden zwei Leichen gefunden. Es gebe Anzeichen, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte. Die Ermittler haben Spuren der Tat gesichert. Zur Obduktion wurden die beiden Leichen in die Gerichtsmedizin transportiert.