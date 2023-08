News des Tages am 30.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 30.08.23

Zwei Tote nach Explosion auf A2

Am Dienstag kam es zu einer Massenkarambolage zwischen fünf Lkws auf der Autobahn A2. Mindestens zwei Menschen kamen dabei ums Leben. Der Fahrer eines Gefahrguttransporter übersah das Stauende und krachte mit voller Wucht in einen LKW – dabei wurden drei LKWs ineinander geschoben. Durch den Aufprall entzündeten sich die Fahrzeuge – die Flammen griffen auf den Gefahrgut-Transport über, immer wieder gab es Explosionen. „Mehrere im Gegenverkehr befindlicher Fahrzeuge wurden durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt. Durch die Kollision kam es zu einer raschen Brandentwicklung und einem zeitnahen Ausbreiten der Flammen vom auffahrenden Lkw auf den Gefahrguttransport“, sagte eine Polizeisprecherin laut der Bild-Zeitung. Derzeit laufen die Bergungsarbeiten – die Polizei vermutet weitere Leichen. Die A2 bleibt weiterhin in beide Fahrtrichtungen auf unbestimmte Zeit gesperrt.

Horror-Urlaub in Italien: Neunjähriger Junge aus Bayern stirbt nach Hornissenstich

Für eine Familie aus Bayern sollte es die schönste Zeit des Jahres werden. Doch der Urlaub in Italien wurde zum absoluter Horror! Denn ihr Sohn ist in dem Urlaub verstorben – und das nach einem Hornissenstich! Als er Picknickbereich des Bauernhauses spielte, wurde er von dem Tier direkt in den Hals gestochen. Der Stich könnte einen anaphylaktischen Schock ausgelöst haben, wie die Ärzte vermuten. Er erlitt wohl einen Herzstillstand und konnte danach aber reanimiert werden – jedoch ging es ihm im Krankenhaus immer schlechter und verstarb rund 48 Stunden später. Die Eltern entschieden sich dafür, seine Organe zu spenden.

Berlin: Junge (5) stürzt aus neuntem Stock in den Tod

Ein 5-jähriger Junge ist aus einem Hochhaus in Berlin-Friedrichsfelde gestürzt. Ein Polizeisprecher erklärte, dass das Kind aus dem neunten Stock gefallen sei. Es stehe „der Verdacht der Verletzung der Aufsichtspflicht im Raum“, erklärte ein Polizeisprecher lautdem RBB. Nähere Angaben machten die Ermittler nicht. der Junge starb im Krankenhaus an den Folgen seiner schweren Verletzungen. Eine Augenzeugin sowie eine Betreuungsperson und die Mutter des Jungen wurden seelsorgerisch betreut.