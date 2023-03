News des Tages am 30.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 30.03.23

Tarifverhandlungen gescheitert: Drohen jetzt neue Mega-Streiks?

Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst sind gescheitert. Arbeitgeber und Gewerkschaften konnten sich nicht einigen. Insgesamt drei Tage lang wurde verhandelt – es war die entscheidende Runde in den Tarifverhandlungen. Die öffentlichen Arbeitgeber seien „nicht in der Lage, den ersten Schritt auf die Beschäftigten und ihre Gewerkschaften zuzugehen, um einen tatsächlich sozial gerechten Abschluss möglich zu machen“, so Verdi-Chef Werneke. Streiks wären also weiterhin möglich.

Mutter bringt Baby zur Welt – am selben Tag verliert sie ihre Tochter

Was für eine Tragödie! Eine Mutter liegt im Kreißsaal und bringt ein Baby auf die Welt. Doch zeitgleich stirbt ihre zweijährige Tochter! Die Frau aus dem US-Bundesstaat Mississippi brachte ihre Tochter zu ihren Eltern, bevor sie ins Krankenhaus aufbrach. Doch dort wütete ein schwerer Tornado. Während ihr Sohn auf die Welt kam, wurde das zu Hause der Großeltern regelrecht auseinandergerissen. Durch einen Aufprall ist ihre Tochter verstorben – jede Hilfe für das Mädchen kam zu spät.

Motsi Mabuse trifft König Charles III.

König Charles III. reiste nach Deutschland – und alle kamen! Auch „Let’s Dance“-Star Motsi Mabuse erhielt eine Einladung. „Es war sehr interessant! Sehr entspannt, sehr schön. Es gab Musik, leckeres Essen, unterschiedliche Gespräche“, schwärmt Motsi Mabuse im Interview mit RTL. Die Einladung habe sie Ende Januar erhalten: „Wie das kam? Ich kann nur sagen, ich mache ‚Strictly Come Dancing‘ in UK und ich bin schon einige Male eingeladen worden, konnte es aber nie schaffen, aber heute schaffe ich es!“