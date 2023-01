News des Tages am 30.01.23

Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 30.01.23

Nach Messer-Attacke: Mehr Sicherheitsmaßnahmen in Zügen gefordert

Nach einem Messer-Angriff in einem Zug in Schleswig-Holstein haben Fahrgastverband und Lokführergesellschaft mehr Videoüberwachung in Zügen gefordert. „Wir fordern einen flächendeckenden Ausbau der Videoüberwachung in allen Waggons“, sagte der Pro-Bahn-Ehrenvorsitzende Karl-Peter Naumann den Lübecker Nachrichten. Zwar könne Kriminalität damit nicht immer verhindert werden, aber die Täter könnten so möglicherweise schneller gefasst werden. In einem Regionalzug auf der Strecke zwischen Kiel und Hamburg hat ein Mann auf mehrere Menschen in einer Regionalbahn mit einem Messer eingestochen. Zwei Menschen starben dabei, fünf weitere Fahrgäste wurden verletzt. Bei dem Täter handelte es sich um einen staatenlosen Palästinenser, welcher der Polizei bereits bekannt war. Denn der 33-Jährige saß zuvor bereits in Untersuchungshaft.

Droht das Aus für Einweg-E-Zigaretten?

Kommt bald das Aus von Einweg-E-Zigaretten? Der Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz Manne Lucha will diese nämlich verbieten. Hintergrund ist auch, da viele Teenager zu Vapes greifen. „Ich bin absolut dafür, dass diese Vapes vom Markt kommen“, sagte Manne Lucha. „Als Gesundheitsminister unterstütze ich diese ausdrücklich. Bund und Länder sollten sich dieses Themas jetzt dringend annehmen“, meint der Politiker. Und weiter: „Die Diskussion, ob hier geraucht, verdampft oder nur erhitzt wird, halte ich für eine Scheindebatte. Am Ende ist doch entscheidend, welche Schadstoffe im Körper der Konsumierenden oder in der Nähe befindlicher Personen ankommen.“ Nach der einmaligen Nutzung von Vapes fallen Elektroschrott, Plastikmüll und Alt-Batterien an. Bayern fordert daher ein europaweites Verbot von Einweg-E-Zigaretten.

Dschungelcamp: Djamila Rowe holt sich die Krone

Von der Ersatzkandidatin zur Dschungelkönigin! Djamila Rowe hat die diesjährige Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ gewonnen. Von Tag zu Tag eroberte die 55-Jährige die Herzen der Zuschauer und konnte sich im Dschungelcamp-Finale gegen Gigi Birofio und Lucas Cordalis durchsetzen. Erst kurz vor dem Showstart hat Djamila Rowe erfahren, dass sie im Cast dabei sein wird. Mit Lippgloss und Kissen zog das Botschaftsluder ins Dschungelcamp und geht mit der Dschungelkrone aus der Show. „Mir ist schlecht“, war ihre erste Reaktion nach der Verkündung. „Ein ganz, ganz großes Danke an alle, die mich unterstützen haben von draußen. Die meine wahre Seele erkannt haben und nicht nur auf Äußerlichkeiten geachtet haben. Die gesehen haben, was für ein Mensch ich wirklich bin“, so Djamila Rowe.