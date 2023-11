News des Tages am 29.11.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 29.11.23

Blitzeis-Alarm in Deutschland: Massen-Crashs in Bayern und Glätte-Unfälle im Norden

Nach dem Schnee-Chaos kommt jetzt das Glatteis! Tief Quintius zieht am Mittwoch von Norden über Deutschland und bringt Glätte zu uns. In Bayern gab es zwei schwere Unfälle. Im Raum Rostock habe man „mit einer Welle von 23 Glätteunfällen zu tun“, so ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen laut Bild. In Osnabrück, Emsland und Grafschaft Bentheim (Niedersachsen) kam es zu 11 Crashs. In Leipzig rutschten mehrere Autos mit einem Rettungswagen zusammen. In Siegsdorf (Landkreis Traunstein) hatten mehrere Bewohner kein Internet und Telefon, nachdem ein Auto in drei Telefonverteilerkästen krachte. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für mehrere Bundesländer eine Gättewarnung herausgegeben.

Schon im Dezember: Krankschreibung wieder per Telefon?

Für eine Erkältung nicht mehr zum Arzt gehen und die Krankschreibung per Telefon bekommen? Das könnte schon bald wieder möglich sein! Was während der Corona-Pandemie dauerhaft möglich war, könnte bald wieder eingeführt werden. Der Gemeinsame Bundesausschuss soll bis Januar eine Richtlinie ausarbeiten, aber das Telefon-Attest könnte auch schon im Dezember kommen. Denn das Thema steht für den 07. Dezember auf der Tagesordnung der Plenarsitzung. „Das heißt, ab dem 7. Dezember wird es möglich sein“, sagt Monika Lelgemann, Vorsitzende des zuständigen Ausschusses des Gemeinsamen Bundesausschusses, gegenüber der ARD. Hintergrund ist, dass viele Praxen zu überfüllt sind.

Ist die Karriere von Gil Ofarim jetzt am Ende?

Gil Ofarim musste sich vor Gericht verantworten. Antisemitische Äußerungen eines Hotelmitarbeiters gegen ihn, die er vor etwa zwei Jahren angeprangerte, hat es nie gegeben. Zwar wurde das Verfahren gegen Musiker eingestellt, jedoch dürfte es für ihn Konsequenzen nach sich ziehen. Das Lügen-Geständnis sei „ein absoluter Karriere-GAU“, erklärt Medienexperte Hans Christian Biedermann im Interview mit RTL. Es werde seine „berufliche Zukunft recht lang sehr negativ beeinflussen“. Und weiter: „Er hat der ganzen jüdischen Gemeinde in Deutschland und weltweit Schaden zugefügt – da sollte jetzt wirklich sehr schnell eine Entschuldigung kommen.“