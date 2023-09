News des Tages am 29.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 29.09.23

Merz-Aussage zunächst nicht auf X-Kanal: So redet sich die CDU raus!

Geflüchtete würden sich hier in Deutschland die Zähne machen lassen, während die Deutschen keinen Termin bekämen – mit dieser Aussage polarisiert der CDU-Chef. „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger neben dran kriegen keine Termine. Was Sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land“, hatte Friedrich Merz beim TV-Sender Welt gesagt. Die CDU hat die Szene herausgeschnitten und den Clip dann erneut hochgeladen. Die Partei hatte gegenüber RTL erklärt: „Herr Merz wird dazu heute keine gesonderten Interviews geben. Zu Ihrer Anfrage konkret: Natürlich bleibt es bei den Aussagen von Herrn Merz. Gerne verweise ich noch auf die Faktenlage.“ Warum der Satz herausgeschnitten wurde? Das bleibt zunächst unklar.

Junge Frau stirbt nach Beauty-OP auf Mallorca

Nach einem Schönheitseingriff ist eine junge Frau in einer Privatklinik auf Palma de Mallorca verstorben. Nach Komplikationen sei die Patientin nicht mehr aus der Narkose erwacht. Ob medizinische Fahrlässigkeit eine Rolle gespielt hat, untersucht derzeit ein Gericht. Laut der Daily Mail soll die Frau noch sehr jung gewesen sein. Es ist nicht der erste Fall dieser Art: Frauen träumen immer wieder von einem vermeintlich perfektem Gesäß – doch solche Eingriffe sind auch immer wieder misslungen. Mittlerweile warnen Mediziner vor dem Risiko solcher Eingriffe.

Gruselfund am Flughafen: Kontrolleure finden 190 Riesen-Spinnen in Koffer

Statt frischer Unterwäsche war ein Ami lieber mit Spinnen, Skorpionen und anderen Kleintieren unterwegs! Der Kölner Zoll fand knapp 640 Vogelspinnen, Skorpione, Hundertfüßer und Käfer im Gepäck eines Reisenden aus den USA, wie RTL berichtet. „Meine Kolleginnen und Kollegen konnten kaum glauben, was sie sahen“, so Zollsprecher Jens Ahland. Einige der Tiere waren bereits tot. Die weiteren Tiere wurden zu einer Einrichtung nach Rheinberg gebracht. Der Schmuggler behauptete, die Tiere selbst gefangen zu haben und wollte diese laut eigenen Angaben hier verkaufen.