News des Tages am 29.08.23

Die Nachrichten des Tages am 29.08.23

Mega-Rückruf bei Edeka und Marktkauf! Diese beiden Produkte sollten nicht gegessen werden

Die beiden Produkte „Gut&Günstig Hauchfeine Delikatess Salami geräuchert“ sowie „Gut&Günstig Norwegischer Stremel Lachs heiß geräuchert Natur“ wurden am Montag zurückgerufen. Vor allem bei Edeka und Marktkauf wurden diese angeboten. Laut dem Unternehmen The Family Butchers Germany GmbH könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich in dem Produkt „Gut&Günstig Hauchfeine Delikatess Salami geräuchert“ blaue Kunststofffremdkörper befinden. Es seien vor allem die Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdaten 10.09.2023, 11.09.2023 und 12.09.2023 betroffen. Bei „Gut&günstig Norwegischer Stremel Lachs heiß geräuchert Natur“ mit der Verbrauchsdatum 02.09.2023, der Losnummer L34232531/20 sowie der Veterinärkontrollnummer PL 20031801 WE könnten Listerien enthalten sein.

Chaos nach Unwetter: Zwei Segler nach Mallorca-Unwetter vermisst

Das heftige Unwetter auf Mallorca hat seine Spuren hinterlassen – zahlreiche Gebäude wurden beschädigt oder Palmen entwurzelt. Seit Sonntag werden zwei Segler vermisst. Der Kontakt zu ihnen brach ab, als das schwere Unwetter über die Balearen-Insel hinwegfegte. Es handelt sich um einen 50 Jahre alten Mann und dessen 19-jährigen Sohn, teilte der spanische Seerettungsdienst am Montag mit. Die beiden waren von Cala Galdana auf Menorca nach Cala D’Or an der Südostküste von Mallorca unterwegs. Der Kontakt brach bereits 10 Uhr ab – Angehörige haben die deutschen Behörden gegen 18:30 Uhr benachrichtigt.

Ärzte finden seltenen Rundwurm im Hirn einer Patientin

Bei diesem Fund staunten selbst die Mediziner! Eine Frau aus Australien klagte über Kopfschmerzen und Unwohlsein. Ärzte haben im Hirn einer Patientin einen seltenen Rundwurm gefunden. „Dies ist der erste menschliche Fall von Ophidascaris, der weltweit beschrieben wird“, zitierten australische Medien Professor Sanjaya Senanayake. „Unseres Wissens ist dies auch der erste Fall, bei dem das Gehirn einer Säugetierart, ob Mensch oder nicht, betroffen ist“, heißt es weiter. Konkret handelt es sich bei dem Wurm um die Spezies Ophidascaris robertsi, die normalerweise nur in Pythons vorkomme. Der Wurm könne in ihr Hirn gelangt sein, als eine Python möglicherweise Parasiten-Eier in Gräsern abgelegt habe und die Frau sich damit infiziert hat.