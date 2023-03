News des Tages am 29.03.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 29.03.23

Giftiger Smog in Thailands Touristen-Region

Giftiger Smog in Nordthailand! Betroffen sind vor allem die Provinzen Chiang Rai und Chiang Mai – es handelt sich dabei um Touristen-Regionen. Zahlreiche Menschen haben bereits mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen und mussten behandelt werden. Wegen Atembeschwerden und Halsschmerzen suchten mehr als 3.000 Menschen bereits Krankenhäuser auf. „Die Ortschaft Mae Sai ist in so dichten Dunst gehüllt, dass Gebäude nur aus kürzester Entfernung zu sehen sind“, berichten regionale Medien. Grund für den Smog sind Brandrodungen in Thailand.

Trauer um „Tatort“-Star: Robert Gallinowski mit 53 Jahren gestorben

Riesige Trauer um Robert Gallinowski! Der „Tatort“-Star ist im Alter von 53 Jahren verstorben. Auf der Homepage seiner Agentur wurde nach seinem Tod ein Schwarz-Weiß-Foto des Schauspielers veröffentlicht. „Ach, Robert (1969 -2023), Du wirst fehlen“, heißt es dort. Die Todesursache ist nicht bekannt. Der Schauspieler war in zahlreichen Produktionen zu sehen – unter anderem spielte er im „Tatort“ oder auch „Polizeiruf 110“ mit. Im Film „Nackt unter Wölfen“ verkörperte er zum Beispiel den SS-Hauptsturmführer Robert Kluttig.

Nächster Wintereinbruch steht in den Startlöchern

Der Frühling meint es nicht gut mit uns. Am Wochenende könnte es nämlich ziemlich stürmisch werden. Selbst die milden Temperaturen sind bald wieder Geschichte – es wird nämlich nass und kalt. Bereits am Donnerstag und Freitag wird es wieder deutlich ungemütlicher – zwar sind die Temperaturen mit bis zu 15 Grad noch ziemlich mild, aber das wird sich spätestens am Wochenende ändern. Am Samstag wird es regnerisch und stürmisch. Kühler wird es dann deutlicham Sonntag – mit bis zu höchstens 3 Grad rutschen die Temperaturen in den Keller und die Schneefallgrenze sinkt auf 500 Meter.