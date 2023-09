News des Tages am 28.09.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 28.09.23

CDU-Parteichef Friedrich Merz schockiert mit Flüchtlings-Aussage

CDU-Chef Friedrich Merz polarisiert mit Aussagen zur Migrations- und Flüchtlingspolitik der Bundesregierung beim TV-Sender Welt. Der Politiker habe die Eindämmung der irregulären Migration gefordert. „Die Bevölkerung, die werden doch wahnsinnig, die Leute, wenn die sehen, dass 300.000 Asylbewerber abgelehnt sind, nicht ausreisen, die vollen Leistungen bekommen, die volle Heilfürsorge bekommen“, sagte Friedrich Merz dem Sender. Und weiter: „Die sitzen beim Arzt und lassen sich die Zähne neu machen, und die deutschen Bürger nebendran kriegen keine Termine. Was Sie hier machen, ist eine Katastrophe für dieses Land.“ Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang widersprach sofort: „Friedrich Merz spielt ganz bewusst Gruppen gegeneinander aus, verbreitet dabei Falschinformationen. So wird kein einziges Problem gelöst, aber Hass geschürt. Das ist einem Vorsitzenden einer Volkspartei unwürdig“, schrieb die Politikerin beim Kurznachrichtendienst X.

Mitten in der City: Obdachlose (57) mit Kopfschuss hingerichtet!

Zwei Teenager finden am Mittwoch eine tote Frau in Iserlohn! Die Ermittler gehen von einem Tötungsdelikt aus. Die 57-Jährige wurde durch Kopfschüsse getötet. Bereits wenige Stunden später haben die Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen. Es soll sich dabei um einen 29-jährigen Waffenbesitzer handeln. SEK-Beamte dringen in die Wohnung des Waffenbesitzers ein. Bei der Festnahme sei er verletzt worden, wie die Behörden mitteilten. Unklar sind bisher die Hintergründe der Tat.

USA: Unschuldiger nach 28 Jahren aus Knast entlassen

Er saß 28 Jahre im Knast – jetzt wurde er entlassen! Ihm wurde Raub, Kidnapping und sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Wie sich nun herausstellte: Gerardo Cabanillas ist unschuldig. „Ich möchte mich aufrichtig bei Herrn Cabanillas für das Fehlurteil und das Versagen unseres Strafrechtssystems entschuldigen“, erklärte George Gascón, Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles, laut einer Mitteilung. Eine DNA-Analyse lieferte den Beweis, dass er an der Tat im Jahr 1995 nicht beteiligt war. Die Non-Profit-Organisation „Innocence Project“ hatte sich viele Jahre für den Häftling eingesetzt.