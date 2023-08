News des Tages am 28.08.23

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So bist du immer direkt up to date! Hier erfahrt ihr alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 28.08.23

Ausnahmezustand: Unwetter-Hölle auf Mallorca

Auf der sonst so sonnigen Insel herrscht Ausnahmezustand! Über Mallorca ist am Sonntag ein heftiges Unwetter gezogen. Entwurzelte Palmen, Mega-Chaos am Flughafen und Urlauber in Panik – es herrschte Land unter auf der Balearen-Insel. Schlagartig setzte heftiger Wind auf der Insel ein – Sturmböen von bis zu 122 Stundenkilometern wurden gemessen. Dutzende Autos wurden in der Inselhauptstadt Palma de Mallorca beschädigt und auch Häuserfassaden wurden beschädigt. Die sonst belebten Strandpromenaden blieben komplett leer. Und auch am Flughafen herrschte Chaos. Zeitweise konnten keine Flüge starten oder landen. Zahlreiche Flüge hatten mehrere Stunden Verspätung oder wurden komplett gestrichen. Baden im Meer war während dem Unwetter komplett untersagt und Touristen wurden aufgerufen, in ihren Hotels zu bleiben.

LGBTQ-Club in Berlin bangt wegen Flüchtlingsheim um seine Zukunft

Den Schwulen- und Lesbenclub „Busche“ gibt es seit rund 40 Jahren in Berlin. Der Club bangt jedoch um seine Zukunft – und zwar wegen einem Flüchtlingsheim, welches auf der anderen Straßenseite entstehen soll. Die Asylbewerber kommen aus der Türkei, aus Afghanistan und Syrien. Inhaberin Carla Pahlau ist besorgt und hat deshalb einen offenen Brief an den Regierenden Bürgermeister Kai Wegner geschrieben. „In den letzten Monaten erhöhte sich die Zahl der Straftaten gegen homosexuelle Personen in Berlin enorm. […] Die weitaus überwiegende Zahl der Straftäter sind Migranten mit muslimischem Hintergrund“, schreibt Carla Pahlau laut der Bild-Zeitung. Wenn es zu der Eröffnung des Flüchtlingsheimes kommen sollte, will die Inhaberin den Club dicht machen. „Auch die Nachbarschaft zur Großraumdisko Matrix und zum kriminalitätsbelasteten Ort Warschauer Brücke sowie zu den Drogen-Hotspots RAW-Gelände und Görlitzer Park werden zu einer massiven Verwerfung im Rudolf-Kiez führen. Es wird einen massiven Anstieg der Kriminalität geben“, erklären die CDU-Abgeordneten Kurt Wansner und Timur Husein in der Bild. Marlene Heihsel, für die FDP im Bezirks-Parlament, meint: „Ich kann die Ängste nachvollziehen, und es ist richtig, das realistische Konfliktpotenzial ehrlich anzusprechen. Es hilft nichts, hier die Augen zu verschließen. Auf der anderen Seite ist es richtig, Flüchtlingseinrichtungen nicht an den Stadtrand zu drängen, sondern in unserer Mitte anzusiedeln.“

Shitstorm nach Ballschuss auf wehrlose Schildkröte! Quält der Protz-Prinz hier sein Haustier?

Marcus Prinz von Anhalt hat in den sozialen Netzwerken einen Shitstorm ausgelöst und schockiert die Instagram-Gemeinde! Der 56-Jährige hat eine Schildkröte miteinem Ball abgeschossen. „Mein neues Spiel trägt den Namen ‚Triff die Schildkröte‘!“, sagt er in einem Video in den sozialen Netzwerken. Aus nächster Entfernung ballert er den Ball dann auf den Panzer des Reptils – dann bricht das Tier zusammen. Das Netz zeigt sich fassungslos über diese Aufnahmen. „Nen Prinzentitel kaufen, DAS ist scheinbar einfach. Empathie, Verstand, Respekt… all das ist scheinbar nicht kaufbar, sondern hat wohl mit Erziehung und Charakter zu tun“, meint Hundeprofi Martin Rütter. Detelv Steves bezeichnet den Prinzen als „ekelhaftes Stück Scheiße“ und „ich will das Video gar nicht posten, weil es ekelhaft ist“, schreibt „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Nadescha Leitze. Und was sagt Marcus Prinz von Anhalt selbst zu den Tierquälerei-Vorwürfen? „Der Schildkröte geht es gut. Sie heißt Kleopatra, ist 72 oder 78 Jahre, das kann man nicht so genau sagen“, sagt der 56-Jährige gegenüber RTL.